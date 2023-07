Das Mehrfamilienhaus unweit des Bahnhofs Landungsbrücken ist aus dem Jahr 1851 und damit eines der ältesten Gebäude in der Neustadt. Der komplette Text an der Fassade lautet: „Stiftung zum Andenken an die bürgerliche Gleichstellung der Hamburger Israeliten“. Diese Gleichstellung kam erst als Folge der Märzrevolution 1848, vor allem dank des Engagements von Hamburger Juden wie dem Juristen Gabriel Riesser (1806-1863). Er wurde später der erste jüdische Richter Deutschlands.

Die Schrift an der​ blassrosa Hausfassade des Gebäudes Eichholz 43 ist stark verwittert, Passanten bleiben neugierig stehen und entziffern nur die Worte „Hamburger Israeliten“. Lesen Sie hier, welches Geheimnis sich hinter der Aufschrift verbirgt.

Die Inschrift ist stark verwittert. Quandt Die Inschrift ist stark verwittert.

Im Rahmen dieser Emanzipation der Juden kam es 1849 zur Gründung des „Schillingsvereins für Freiwohnungen“. Um die herrschende Wohnungsnot zu lindern und als Dank für die Gleichstellung schlossen sich wohlhabende Hamburger Juden mit gleichgesinnten christlichen Bürgerfamilien zusammen, um an der Ecke Eichholz/Johannisbollwerk ein Grundstück zu erwerben.

Wohnungen für bedürftige Hamburger am Hafen

Schon im Jahr 1851 konnten dort die Wohnungen im neu gebauten Haus bezogen werden, und aus dem „Schillingsverein“ wurde besagte „Stiftung zum Andenken an die bürgerliche Gleichstellung der Juden“. Die Mieter wurden in einer Hausordnung zu „Friedlichkeit, Reinlichkeit und Ordnung“ angehalten und mussten wöchentlich den eher symbolischen Mietpreis von einem Schilling entrichten. Wichtig war den Stiftern damals der paritätische Grundgedanke, dass sowohl jüdische als auch christliche Familien am Hamburger Hafen preiswert eine Heimstatt erhielten.

Die Stiftung zur Gleichstellung der Juden wurde zur noch heute bestehenden „Vaterstädtischen Stiftung“. Und aus den kleinen Anfängen am Eichholz entstanden durch die große Spendenbereitschaft von Hamburger Juden schnell ein Dutzend weitere Einrichtungen, vor allem für ärmere ältere Menschen in Eppendorf, Rotherbaum oder Eimsbüttel. Das Haus Eichholz 43 aber wurde 1970 von der Vaterstädtischen Stiftung verkauft und ist heute ein „normales“ Mietshaus mit 14 Wohnungen.