Jetzt wird’s Sommer: Diese Freibäder öffnen in Hamburg

Schwimmen, Eis schlecken, auf der Wiese liegen: Für viele Stadtbewohner ist ein Besuch im Freibad der Inbegriff des Sommers. Für alle, die das Open-Air-Plantschen kaum noch erwarten können, gibt es gute Nachrichten: Die Bäder machen schon bald wieder auf.

Das Kaifubad (Eimsbüttel) läutete bereits am 17. Mai die Freibad-Saison ein. Am Montag, den 24. Juni, ziehen sechs weitere Sommerfreibäder nach: Neben dem Kaifu sind das die Freibäder Billstedt, Bondenwald (Niendorf), Finkenwerder, Marienhöhe (Sülldorf), Neugraben, Osdorfer Born und das Naturbad Stadtparksee (Winterhude). Perfekter Zeitpunkt – ab kommender Woche soll es dauerhaft warm werden.

Hamburg: Bäderland läutet die Freibad-Saison ein

Zusammen mit den Ganzjahresfreibädern können Badegäste dann in allen 13 Bäderland-Standorten unter freiem Himmel schwimmen. Wer also nicht bis Montag warten mag, könnte schon an diesem Wochenende zum Billebad (Bergedorf), Familienbad Rahlstedt, Festland (Altona-Altstadt), Holthusenbad (Eppendorf) oder zum Parkbad (Volksdorf) fahren.

Die Liegewiese im Freibad Marienhöhe in Sülldorf. Patrick Sun Die Liegewiese im Freibad Marienhöhe in Sülldorf.

Wenn die Freibäder aufmachen heißt das oftmals, dass dafür die Schwimmhallen geschlossen werden. So gibt es in Billstedt und Finkenwerder ab Montag nur noch den Außenbereich. Auch sind einzelne Ruhetage für alle Freibäder geplant. „Wir haben diese Maßnahmen ergriffen, um unser Personal während der Saison möglichst effizient einsetzen zu können“, sagt Pressesprecher Michael Dietel.

„Das heißt wir verschieben Personal von dann weniger gut besuchten Hallenangeboten hin zu den Freibädern.“ Das sei nötig, weil es insgesamt nicht genügend Mitarbeiter gebe. Dazu zählten Rettungsschwimmer und Fachangestellte für Bäderbetriebe. (doe)