Jetzt kommt der Winter: Vorsicht, es wird glatt!

Der Advent bleibt erstmal trüb in Hamburg und Schleswig-Holstein – doch dazu kommen bald Minusgrade: Es wird glatt auf den Straßen, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Am Mittwoch setzt sich das neblig-trübe Wetter der vergangenen Tage zunächst fort. Die Temperaturen – Tages-Höchstwerte von vier bis sieben Grad – sinken nachts auf drei Grad, dazu gibt es gelegentlichen Sprühregen.

Ähnlich geht es am Donnerstag weiter, allerdings bei niedrigeren Temperaturen von maximal fünf Grad. In der Nacht zum Freitag lockert die dichte Bewölkung gelegentlich auf, es bleibt meist trocken. Dabei sinkt das Thermometer laut DWD-Vorhersage auf Tiefstwerte um den Gefrierpunkt – es besteht erstmals Glättegefahr.

Wetter in Hamburg: Es wird kälter – Glättegefahr

Am Freitag wird es noch kälter – tagsüber höchstens drei Grad in Hamburg, nachts wieder um null Grad. Auch dann kann es glatt werden auf den Straßen.

Das Wochenende beginnt am Samstag wieder mit starker Bewölkung, dazu teils Regen, teils Schnee. Die Höchstwerte dürften in Hamburg bei zwei Grad liegen. In der Nacht zum Sonntag soll der Regen nachlassen, die Temperaturen könnten aber auf bis zu -1 Grad sinken. Das bedeutet: örtliche Glättegefahr durch Überfrieren. (mp)