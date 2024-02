Die städtische Elbkinder-Kita Fabriciusstraße in Bramfeld muss nächstes Jahr überraschend schließen. Grund ist der Bau eines Notausgangs für die neue U5 direkt nebenan. Mit einer Petition wehrten sich die Eltern gegen das Vorhaben – Hochbahn, Elbkinder und Sozialbehörde prüften neu. Jetzt steht fest: Die Bauarbeiten werden um einige Monate verschoben, aber die Kita muss vorerst raus. Was sagen die Eltern dazu? Die MOPO hat nachgefragt.

Ende Januar hatten die Eltern erfahren, dass die Kita nicht wie geplant im Jahr 2028 einen Ersatzbau bezieht, sondern schon im April 2025 komplett dicht gemacht werden soll. Der Grund: Die Hochbahn hatte den Elbkindern angekündigt, dass die Bauarbeiten um drei Jahre vorgezogen werden. Der städtische Träger sah sich angesichts der verkürzten Frist nicht im Stande, eine neue Unterbringung zu schaffen.

Bramfelder Kita muss für U5 raus

Nach einer Petition der Eltern und einem MOPO-Bericht prüfte der Kita-Träger Elbkinder erneut einen alternativen Standort für die Kita auf dem Gelände der Grundschule Bramfeld an der Straße Hegholt. Außerdem kündigte die zuständige „U5 Projekt GmbH“ an, dass die besonders lauten Bauarbeiten erst im August 2025 starten. Die Kinder können so mindestens bis zum Ende des dann laufenden Kitajahrs in der Fabriciusstraße bleiben.

Die beiden Kinder von Nico Dreißig werden in der Kita Fabriciusstraße betreut. Er ist empört über die Schließung. Marius Röer Die beiden Kinder von Nico Dreißig werden in der Kita Fabriciusstraße betreut. Er ist empört über die Schließung.

Am Mittwochabend trafen sich Eltern, Elbkinder und die Sozialbehörde erneut vor Ort. Ganz genau wurde den Eltern erklärt, warum es keinen alternativen Standort für die gesamte Kita geben kann. Allein die Bauanträge für eine Sondernutzung der Fläche an der Grundschule Bramfeld, würden ein bis zwei Jahre Zeit in Anspruch nehmen. Die einzige Option wäre eine leerstehende betriebsbereite Kita, eine solche konnte nicht gefunden werden.

Eltern: „Zumindest konnten wir den Baustart verschieben“

Diesmal zeigten sich die Eltern zufrieden: „Die Kommunikation war sehr offen, wäre direkt so mit uns gesprochen worden, hätten wir das vielleicht anders regeln können“, sagt Elternvertreter Nico Dreißig der MOPO. „Wir können nachvollziehen, warum es so kurzfristig keine andere Möglichkeit gibt und bereiten uns jetzt darauf vor.“

Die Kita Fabriciusstraße wird während der Bauzeit saniert und vermutlich um das Jahr 2030 herum wiedereröffnet. „Das war uns Eltern wichtig, auch wenn wir dann alle nicht mehr betroffen sind“, freut sich Dreißig. „Zumindest konnten wir mit unserer Petition den Baustart verschieben“.