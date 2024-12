Hamburgs Mega-Bauprojekt ist einen Riesenschritt weitergekommen: Am Montag hat die Senatskommission für Stadtentwicklung den Bebauungsplan für Oberbillwerder verabschiedet. Für Bebauungspläne sind eigentlich die Bezirke zuständig, aber weil der Bezirk Bergedorf sich so gegen die Pläne auf der grünen Wiese gesträubt hat, zog der Senat die Zuständigkeit für das Lieblingsvorhaben der SPD an sich. Was der Schritt jetzt für das umstrittene Vorhaben bedeutet.