„Jetzt hat Sammy erstmal Hausarrest!“ Hamburger Feuerwehr rettet Kater

Ein tierischer Notfall in Bramfeld hat die Feuerwehr am Sonntag beschäftigt: Kater Sammy war auf das Dach eines zweigeschossigen Wohnhauses geklettert – kam aber nicht mehr herunter. Die Rettung gestaltete sich dann schwieriger als zunächst gedacht.

Kurz vor 16 Uhr wurde die Feuerwehr zum Carl-Bremer-Ring gerufen. „Mein Kater Sammy hat Donnerstag gegen 4.30 Uhr das Haus verlassen und ist nicht zum Füttern wiedergekommen“, berichtete Tierbesitzerin Claudia Hoffmann gegenüber einem Reporter vor Ort.

Katzenbesitzerin hatte überall nach Sammy gesucht

Die Katzenliebhaberin hat überall nach ihrem Tier gesucht und Suchmeldungen in sozialen Netzwerken geschaltet, zunächst ohne Erfolg, der Kater blieb verschollen. Sammy sei zwar häufig draußen unterwegs, käme aber immer zurück ins Haus.

Am Sonntagvormittag bemerkten Nachbarn den hungrigen Kater auf dem Dach eines zweigeschossigen Wohnhauses am Carl-Bremer-Ring. Als die Feuerwehr um kurz nach 12.30 Uhr zum ersten Mal ausrückte und ihre Leiter ans Haus stellte, flüchtete das verängstigte Tier allerdings.

Kater Sammy konnte vom Dach gerettet werden

Am Nachmittag versuchten die Feuerwehrleute es erneut, zunächst wieder ohne Erfolg. Erst beim zweiten Zupacken klappte es schließlich. Noch auf dem Dach wurde der Kater in einen Transportkäfig gepackt und dem Sohn der Katzenbesitzerin übergeben. Große Erleichterung bei Hoffmann. „Ich danke den Feuerwehrleuten, die so verständnisvoll sind“, sagte sie unter Freudentränen.

„Jetzt hat Sammy erstmal Hausarrest“, scherzte sie. Sie werde jetzt erst mal ihren Kater füttern, betüddeln und nachsehen, ob es ihm gut gehe. Ihr Sohn war mit dem Tier auf dem Arm bereits auf dem Weg ins Haus. Äußerlich ging es dem Kater augenscheinlich gut.