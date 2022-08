Jetzt dreht der Sommer in Hamburg nochmal richtig auf

Der Sommer präsentiert sich weiter mit hohen Temperaturen: Auch in dieser Woche lohnt es sich, leichte Kleidung zu tragen, viel Wasser zu trinken und vielleicht die Badehose einzupacken.

Bis zu 30 Grad sollen es ab Dienstag werden. Die hohen Temperaturen werden voraussichtlich bis Freitag anhalten, so Anett Püschel vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Der heutige Montag sei mit etwa 25 Grad der mildeste Tag, an dem es auch das ein oder andere Regentröpfchen geben könnte – danach gibt es konstant ganz viel Sonne und wenig Wolken.

Anhaltend hohe Temperaturen in Hamburg

„Die hohen Temperaturen werden bis Donnerstag sicher anhalten, erst Freitagabend könnte es eventuell Regen, möglicherweise sogar Gewitter geben“, sagt die DWD-Meteorologin. Am Samstag wird es aus jetziger Sicht wechselhafter, aber schon am Sonntag wird das Wetter nach aktuellen Prognosen wieder besser.

Heiß soll es werden, doch Besonderheiten sieht die Expertin nicht: „Rekorde wie Temperaturen an die 40 Grad sind momentan nicht in Sicht.“ Dieser Sommer in Hamburg sei einfach insgesamt sehr schön – wenn man das sonnige Wetter betrachtet.

Insgesamt sorgt Hoch Piet in Deutschland in dieser Woche für weitgehend trockenes und heißes Wetter mit Gewitterneigung erst gegen Wochenende, erklärt Meteorologin Jacqueline Kernn vom DWD. In einigen Regionen verschärfe sich daher das Problem mit der Trockenheit. (sku)