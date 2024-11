So viele Ausbildungsstellen sind in Hamburg nicht besetzt

Rund 17.220 junge Menschen haben in Hamburg eine Ausbildung begonnen. Doch noch nicht alle, die einen Lehrstelle suchen, haben einen Platz bekommen. Dabei gibt es auch noch freie Stellen.

Viele Lehrstellen sind in Hamburg noch unbesetzt. „Insgesamt werden weiterhin mehr Ausbildungsstellen in der Statistik ausgewiesen als Bewerberinnen und Bewerber in der Agentur für Arbeit Hamburg gemeldet sind“, sagte der Chef der Hamburger Arbeitsagentur, Sönke Fock. Von den knapp 10.600 Ausbildungsstellen, die der Arbeitsagentur dieses Jahr zur Vermittlung gemeldet wurden, sind 1240 noch nicht besetzt, wie die Behörde mitteilte. Gleichzeitig waren demnach von den gut 7000 gemeldeten Bewerberinnen und Bewerbern am 30. September auch noch rund 1000 ohne Lehrstelle.

1240 unbesetzte Ausbildungsplätze – vielfältige Gründe

„In vielen Branchen und Betrieben fehlen Auszubildende und Ausbildungsplätze bleiben unbesetzt“, sagte Fock. Die Gründe seien vielfältig. So würden etwa Schülerinnen und Schüler aufgrund schulischer Leistung vielleicht nicht für geeignet gehalten – „auch wenn sie im Gespräch durch Kompetenzen überzeugen würden, die ein Schulzeugnis nicht abbildet“. Zum anderen halten Focks Angaben zufolge Jugendliche bestimmte Berufe oder Branchen für unattraktiv und bewerben sich gar nicht erst.

Eine Ausbildung begonnen haben in der Hansestadt in diesem Jahr etwa 17.220 junge Menschen. Das sei eine gute Botschaft, denn eine Berufsausbildung biete jungen Menschen eine sehr gute Grundlage für ihre Teilhabe in Beruf und Gesellschaft und für ein selbstbestimmtes Leben, teilte Bildungssenatorin Ksenija Bekeris (SPD) mit. (dpa/mp)