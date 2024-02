Jede Menge Action bei „Hamburg räumt auf!“ – seien Sie dabei!

Vom 1. bis 10. März geht es rund in Hamburg: Zehntausende sind im Auftrag der Umwelt unterwegs

Kennen Sie „Hamburg räumt auf!“, Deutschlands größte Stadtputzaktion? Machen auch Sie mit und zeigen Sie, wie sehr Ihnen die Sauberkeit unserer schönen Stadt am Herzen liegt! „Hamburg räumt auf!“ läuft vom 1. bis zum 10. März 2024. Anmelden können Sie sich hier.

3. März: Spiel und Spaß beim Familien-Event

Zum Auftaktwochenende gibt es gleich eine Neuheit: Am Sonntag, den 3. März zwischen 12 und 16 Uhr dürfen sich Kinder mit ihren Eltern und Großeltern im Schanzenpark auf gemeinsame Sammeltour begeben. Beim großen Familien-Event gibt es Aktivitäten für Kinder, eine Hüpfburg, Musik, Wettbewerbe rund ums Thema Müll – und strahlende Kinderaugen beim Abgeben der gefüllten Sammelbehälter!

Wann? Am 3.3. von 12 bis 16 Uhr

Wo? Im Schanzenpark

Keine Anmeldung nötig.

10. März: Sportlich aufräumen beim SUP-Event

Am letzten Aktionstag, am Sonntag, den 10. März, geht es dem Abfall an den Uferböschungen der Alster und ihrer Fleete per SUP-Board an den Kragen. Wer sich traut, trifft sich mit vielen anderen um 12 Uhr beim SUP-Club am Stüffelsteg. Auch wenn das Wasser zum Baden noch zu kalt ist, beim Müllsammeln wird allen schnell warm.

Wann? Am 10.3. um 12 Uhr

Wo? Beim SUP-Club am Stüffelsteg.

Zur Anmeldung geht es hier entlang.

Natürlich wird die Aktion wie jedes Jahr von vielen Hamburger Unternehmen unterstützt. Zahlreiche attraktive Gewinne werden unter allen Aufräum-Teams verlost: Kino- und Theatertickets, Eintrittskarten für Museen und andere Attraktionen, Rundfahrten zu Land und zu Wasser und viele weitere Sach- und Erlebnispreise – eine Belohnung, die sich die fleißigen Aufräumteams redlich verdient haben!

Müllsäcke und wiederverwendbare Handschuhe werden wie immer kostenlos von der Stadtreinigung Hamburg zur Verfügung gestellt. Sie kümmert sich auch um die umweltgerechte Entsorgung und Verwertung des gesammelten Abfalls.

DEISS, ein Unternehmen der SUND Group, ist auch in diesem Jahr Hauptpartner von “Hamburg räumt auf!” und versorgt die Aktion mit klimaneutralisierten Müllsäcken.

Welche weiteren Partner unterstützen die Aktion? Was gibt es zu gewinnen? Und was erwartet Sie bei den zahlreichen Events? All das erfahren Sie auf www.hamburg-raeumt-auf.de.

„Hamburg räumt auf!“ ist eine Gemeinschaftsaktion der Stadtreinigung Hamburg und der

Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund Deutschland (NABU), Landesverband Hamburg e.V.