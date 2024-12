760 Euro. Dafür bekommt man mit Glück eine kleine Wohnung in Altona – kalt –, ein paar Tage Urlaub im Hotel, ein neues Smartphone oder einen großen Einbauschrank. Für Jan sind 760 Euro alles. Mehr hat der 78-Jährige im Monat nicht zur Verfügung, um Miete, Nebenkosten und Lebensmittel zu bezahlen. Restaurantbesuche sind ein Luxus, den Jan sich nicht leisten könnte. Genauso wie 500 andere, die am Dienstag zum Weihnachtsfest für Bedürftige in die Fischauktionshalle geladen wurden – und 100 weitere, die vor der Tür standen, weil die Halle nicht groß genug war. Denn Spenden, Almosen und warme Gesten werden heute mehr gebraucht denn je.