Der Rewe-Markt an der Fuhlsbütteler Straße 334 in Barmbek hat vor Jahren bereits geschlossen. Die Scheiben sind zugeklebt, überall prangt Grafitti. Doch was ist mit den Wohnungen über dem Markt? Auch die scheinen nach und nach entmietet zu werden. Die MOPO fragte beim Bezirksamt Nord nach. Und erhielt eine interessante Antwort zur Zukunft des Gebäudes.

Alt ist das Gebäude eindeutig noch nicht. Doch an den Fenstern blättert die Farbe ab, offensichtlich wird nicht mehr viel renoviert. An allen acht Klingelschildern stehen Namen – aber das hat in Hamburg nichts zu bedeuten. So wird auch Leerstand gern kaschiert. Licht ist oftmals nur noch in zwei der Wohnungen zu sehen. Wird hier zur Spekulation Wohnraum entmietet? Oder will ein Investor hier bauen?

hfr Der ehemalige Rewe aus der Vogelperspektive. Der ehemalige Rewe aus der Vogelperspektive, hinten beim Flachdach ist noch viel Platz für Wohnungen.

Im zuständigen Bezirksamt Nord heißt es, man habe erst jetzt durch einen Hinweis erfahren, dass dort offenbar Wohnungen leerstehen. „Hinweise auf einen etwaigen Leerstand im wohnraumschutzrechtlichen Sinne waren dem Bezirksamt bislang nicht bekannt“, sagt Bezirkssprecherin Larissa Robitzsch. „Erste Ermittlungen haben jedoch bestätigt, dass es in dem genannten Gebäude leere Wohnungen gibt.“ Der Eigentümer sei nun kontaktiert worden, „um Aussagen zum Sachverhalt“ zu geben.

Bevor der Eigentümer sich nicht gemeldet habe und die Sachlage nicht geklärt sei, könne der Bezirk sich zum Leerstand im Sinne des Wohnraumschutzes nicht äußern. Allerdings bestätigt das Bezirksamt, dass es bereits seit Mai 2021 eine Baugenehmigung für die Errichtung von zwei Wohngebäuden mit 42 Wohneinheiten gibt.

Auf dem Gelände des ehemaligen Rewe ist dafür durchaus Platz. Denn das Gebäude zieht sich als Flachdach sehr weit nach hinten und dann folgt auch noch ein Parkplatz. Wohnungen befinden sich bisher nur direkt an der Fuhlsbütteler Straße über dem Markt. Larissa Robitzsch: „Der Gebäudebestand soll abgerissen werden. Auf dem dann baufreien Grundstück werden zwei Wohngebäude mit je drei Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss errichtet.“