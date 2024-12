Fünf Jahre ist es her, seit der umstrittene US-Buchungsservice Uber einen Neuanfang in Hamburg wagte und versprach, sich dieses Mal den deutschen Regeln anzupassen. Jetzt hat das Unternehmen einen „Atlas“ herausgebracht, in dem es das Verhalten seiner Nutzer analysiert. Drei Ziele in der Hansestadt sind demnach besonders beliebt. Doch trotz der Beliebtheit bleiben die Preise oft höher als in Berlin oder anderen Städten – warum eigentlich? Und während die Konkurrenz längst Fahrt aufgenommen hat, ringt Uber noch immer um mehr Präsenz in Hamburg.