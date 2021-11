Lange Staus im Hamburger Hafen: Störung legt Terminal lahm

Eine massive IT-Störung hat am Montag das Containerterminal Altenwerder weitgehend lahmgelegt. Es kam zu deutlichen Verzögerungen bei der Abfertigung der Schiffe. Auf der Straße und der Schiene bildeten sich lange Staus.

Wie die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) bestätigte, war die Abfertigung auf dem Terminal am Montag von etwa 7.40 Uhr bis 20.30 Uhr gestört. Sowohl die Be- und Entladung der Schiffe als auch der Weitertransport per Lkw oder Bahn geriet in Stocken.

Erst am Abend habe man die Probleme wieder in den Griff bekommen, so ein Sprecher der HHLA. Ab 22 Uhr sei das CTA über alle Verkehrsträger hinweg wieder stabil gelaufen.

„Zur Ursache der Störung können wir noch keine genaue Aussage machen“, so der Unternehmenssprecher. Spekulationen über einen Hackerangriff wies er zurück. IT-Spezialisten wären noch dabei, die genauere Ursache der Störung auszumachen und zu analysieren. (ng)