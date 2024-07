IT-Störung bei großer Airline: Diese Flüge fallen in Hamburg aus

Die weltweite IT-Störung betrifft auch Fluggesellschaften. Eurowings streicht daher nun Dutzende Flüge und will Reisende auf die Bahn umleiten. In Hamburg kommt es daher zu einigen Ausfällen.

Das Unternehmen streicht aufgrund anhaltender technischer Störungen auch nach 15 Uhr weitere Flüge. „Wir streichen immer noch schwerpunktmäßig innerdeutschen Flüge auch über 15 Uhr hinaus“, sagte eine Unternehmenssprecherin. Damit solle das betroffene IT-System weiterhin entlastet werden.

In Hamburg fallen diverse Eurowings-Flüge aus

Auch in Hamburg sollen viele Flüge ausfallen. Diverse Maschinen nach Wien, Stuttgart, London, München, Manchester, Salzburg, Düsseldorf und Zürich werden am Freitag nicht starten können.

Laut der Unternehmenswebsite sind bundesweit mehr als 80 Flüge von den Annullierungen betroffen. Von einer innerdeutschen Flugstreichung betroffene Fluggäste seien gebeten, eigenständig ein Bahnticket zu buchen und dieses zur Erstattung einzureichen, teilte Eurowings mit. Sobald die Störung behoben sei, würden Passagiere umgehend auf alternative Flüge umgebucht.

Eurowings ist von einer globalen technischen Störung betroffen

Die Fluggesellschaft ist nach eigenen Angaben von einer großflächigen globalen Störung eines IT-Unternehmens betroffen. Dadurch seien die Check-In- und Boarding-Prozesse beeinträchtigt. Ein Online-Check-in sei derzeit nicht möglich. „Alle von der IT-Störung betroffenen Prozesse liegen außerhalb unserer Kontrolle“, hieß es.

Ein fehlerhaftes Software-Update hatte am Morgen weltweit weitreichende Störungen ausgelöst. Als Ursache nannte der Softwareanbieter Crowdstrike ein fehlerhaftes Update eines IT-Sicherheitssystems mit dem Namen „Falcon Sensor“. Die IT-Sicherheitsfirma erklärte am Mittag den Fehler für behoben. Kunden würden nun auf ein Download-Portal für ein neues Update verwiesen.

Keine Vorabend-Gepäckaufgabe am Hamburger Flughafen

Trotz der globalen IT-Störung plane Eurowings rund 80 Prozent seines Flugprogramms zu erfüllen, sagte eine Sprecherin der Fluggesellschaft. Das sei auch weiterhin das Ziel. Es sei aber weiterhin mit Verspätungen und Flugstreichungen zu rechnen, hieß es auf der Webseite von Eurowings. „Wir tun alles in unserer Macht stehende, die Beeinträchtigungen für alle Gäste so gering wie möglich zu halten.“

Aufgrund der Probleme entfalle die Vorabend-Gepäckaufgabe in Hamburg und an den Flughäfen Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Hannover, Köln/Bonn, und Stuttgart für Flüge am Samstag. (dpa/mp)