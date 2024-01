Seit Oktober schon ruhen die Bauarbeiten auf Hamburgs wohl umstrittenster Baustelle, der des Elbtowers in der HafenCity. Die Baufirma hatte die Arbeiten nach fehlenden Zahlungen der Signa eingestellt – vergangene Woche meldete die Bauherrin offiziell Insolvenz an. Die MOPO sprach mit Bausenatorin Karen Pein (SPD), ob die Stadt jetzt tatsächlich den Elbtower kauft, ob schon Gespräche mit Michael Kühne laufen, aber auch darüber, wie sich die Neubau-Mieten in Hamburg wieder zwischen 13 und 15 Euro pro Quadratmeter einpendeln könnten. Muss tatsächlich jede Wohnung in einem superteuren Ökohaus voller Technik gebaut werden?

MOPO: Frau Pein, die Elbtower-Firma ist insolvent. Kaufen Sie jetzt den Turm?

Pein: Der Ball liegt beim Insolvenzverwalter. Er wird jetzt mit den Eigentümern und Anteilseignern sprechen wird, ob sie den Bau weiterführen. Ist das nicht der Fall, wird der Verkaufsprozess eingeleitet. Und wenn sich keine privatwirtschaftliche Lösung abzeichnet, würden wir unser Wiederkaufsrecht umsetzen. Dazu haben wir aber noch Zeit. Wichtig ist: Egal, welche Lösung es wird, wir sind mit im Boot – das sichert der Kaufvertrag. Wir sind in einer Position, in der wir erstmal abwarten, aber notfalls selbst handeln können.

Sie könnten aber auch jetzt direkt handeln, oder?

Ja, wir könnten den Elbtower jetzt direkt kaufen, aber warum sollten wir?

Um den Prozess zu beschleunigen.

Ich rechne nicht damit, dass das lange dauern wird. In diesem Jahr wird noch eine Entscheidung fallen. Es ist zudem nicht unser Interesse, dass die Stadt selbst baut, wir würden bei einem Rückkauf auch nach neuen Investoren suchen.

Gibt es denn potenzielle Investoren?

Die gibt es. Aber aus laufenden Gesprächen möchte ich nicht berichten.

Sprechen Sie auch mit Herrn Kühne?

Mit Herrn Kühne habe ich persönlich noch nicht gesprochen. Wir haben aber Kontakt über seine Mitarbeiter. Wir sind in Gesprächen mit den Beteiligten, da gehört auch Herr Kühne dazu.

War es ein Fehler, sich beim Elbtower auf Benko einzulassen?

Das ist eine sehr hypothetische Frage, die uns in der konkreten Situation nicht weiterbringt. Ich habe die Prozesse damals nicht begleitet, habe sie mir aber genau angeguckt – und besser kann man eine Vermarktung nicht machen. Es gab ein europaweites Vergabeverfahren mit sehr scharfen Bewertungskriterien, mit denen sowohl die Konzeption, als auch die Realisierungsfähigkeit bewertet wurde – das macht Hamburg sonst nicht. Gerade einmal acht Bewerber haben sich gefunden zu einer Zeit, in der in der HafenCity 40 bis 50 Gebote auf ein Grundstück kamen. Die Signa wurde damals durch eine Fachjury als Bestbietender herauskristallisiert. Der Zweitbeste ist übrigens schon Wochen vor Signa insolvent gegangen.

Ist der Elbtower dann nicht einfach zu groß für Hamburg?

Das wird sich jetzt zeigen. Die Ausschreibung lief 2016. Mittlerweile gab es Corona, aufgrund von Homeoffice hat sich der Büromarkt verändert. Das könnte auch Probleme für die Vermietung der Elbtower-Flächen verursachen. 30 Prozent sind über die Vorvermietung gesichert, die anderen 70 Prozent sind die Herausforderung.

Das klingt nicht gerade optimistisch.

Ach, da will ich jetzt nicht spekulieren. Ich habe auch mit einigen Maklern darüber gesprochen. Sie stellen fest, dass die Vermietung von Neubauten gut funktioniert. Wir müssen da abwarten. Im Moment traut sich keiner eine Prognose zum zukünftigen Büroflächenbedarf in Hamburg zu.

Könnten Sie sich auch eine andere Nutzung des Elbtowers vorstellen, z.B. Wohnungen?

Wenn die Investoren mit einer Idee ankämen, die viel besser ist, würden wir das natürlich konstruktiv prüfen. Wohnen ist an dieser Stelle aber nicht möglich aufgrund der Lärmbelastung.

Könnten Sie nicht eine Ausnahmegenehmigung machen?

Das sind rechtliche Bestimmungen. Wir haben das in der Behörde an dieser Stelle geprüft und glauben nicht, dass Wohnen dort möglich ist.

Die Frage ist ja, wie geht das alles weiter? Wir haben diverse Projekte in dieser Stadt, die brachliegen. Dazu zählt neben dem Elbtower das Holsten-Areal, das Bahrenfelder Carré, das Paloma-Viertel…

Tatsächlich finde ich, ist das eine überschaubare Anzahl gegenüber anderen Städten. Sie nennen Holsten und Paloma – die muss man aber sehr unterschiedlich bewerten. Am Holsten-Areal hat es zu keinem Zeitpunkt einen Eigentümer gegeben, der eine echte Realisierungsabsicht hatte. Beim Paloma-Viertel ist das überhaupt nicht so. Dort gab es einen Investor, der das auch umsetzen wollte. Die schlechten Rahmenbedingungen, wie hohe Zinsen und Baukosten, werfen ihm aber einen Stock zwischen die Beine. Dazu kommen weitere Anforderungen, wie zum Beispiel die dort vorgesehene, ständige öffentliche Nutzung des Daches, ein Ergebnis aus dem Beteiligungsprozess. Das führt dazu, dass sie 24 Stunden am Tag einen Sicherheitsservice brauchen und das zieht unheimliche Folgekosten nach sich.

Was ist aus den Gesprächen des Paloma-Investors mit der SAGA geworden?

Die SAGA erstellt gerade für den Teil des Paloma-Viertels, wo Wohnen möglich ist, ein Angebot. Das würde dann öffentlich geförderter Wohnraum.

Was ist mit den anderen Hamburger Signa-Projekten in der Innenstadt, die ebenfalls insolvent sind, wie die Flüggerhöfe und Gänsemarktpassage?

Da mache ich mir gar keine Sorgen, denn das sind Eins–a-Lagen. Was mit den anderen Projekten passiert, werden wir sehen. Ich vermute, dass der Markt sich einpegelt. Die Grundstückspreise sind zum allerersten Mal gesunken, seit ich beruflich tätig bin. Ich glaube, dass wir zwei, vielleicht auch drei Jahre haben, in denen einige Projekte stoppen. Die werden aber auch wieder in Bewegung kommen.

Das große Problem ist ja, dass wir nicht die Zeit haben, um zwei, drei Jahre abzuwarten, bis sich das zurechtruckelt. In Hamburg fehlen Tausende Wohnungen.

Hamburg kann sich nicht entkoppeln von bundesweiten Rahmenbedingungen, auf die wir keinen Einfluss haben, zum Beispiel die Zinsentwicklung. Was wir aber unter anderem machen können, ist für den sozialen Wohnungsbau die Härten abzufedern. Wir haben mit viel Geld eine sehr gut funktionierende Wohnungsbauförderung aufgelegt, die auch angenommen wird. Gegenüber dem Jahr 2022 haben wir dadurch 2023 deutlich steigende Bewilligungszahlen erreicht.

Aber keiner baut mehr frei finanzierte Wohnungen, weil das einfach zu teuer ist. Was machen Sie da?

Wir arbeiten an mehreren Stellschrauben, um Bauen zu vereinfachen. Wir beschleunigen die Genehmigungen, wollen dafür mehr Personal einstellen. Das ganze Baugenehmigungsverfahren ist seit Jahresbeginn digitalisiert.

Glauben Sie ernsthaft, dass wir es schaffen, wieder in einen Bereich zu kommen, in dem frei finanzierte Neubau-Mieten zwischen 13 und 15 Euro liegen? Im Moment sind es eher 20 bis 30 Euro.

Wir müssen das schaffen. Dabei ist eines der größten und wichtigsten Themen die Reduzierung der Baukosten.

Wie soll das gehen?

Die Baustandards sind der vielversprechendste Ansatz. Ich hoffe, dass wir hier in diesem Jahr ein gutes Stück vorankommen. Von den rund 7500 Industrienormen, die es gibt, sind eigentlich nur gut zehn Prozent verpflichtend, weil sicherheitsrelevant. Der Rest wird vorrangig zur rechtlichen Absicherung erfüllt. Der Käufer einer Wohnung könnte sonst, einfach gesagt, einwenden: Ich höre die Nachbarn – wurden die Wände nicht nach DIN ausgeführt? Vielleicht ist der ein oder andere aber auch mit weniger Wandstärke zufrieden, wenn er dafür eine niedrigere Miete oder einen niedrigeren Kaufpreis hat.

Wie können Sie das ändern?

Die Gesetzesänderung läuft auf Bundesebene. Wenn das geschehen ist, können wir den Bauherren eine Handreichung geben, welche Normen am meisten einsparen. Ich denke darüber nach auch in Hamburg Pilotprojekte aufzusetzen, bei denen billiger gebaut wird.

Die Baukosten sind auch durch die Energiesparanforderungen dramatisch gestiegen. Anstatt jedes Haus zu einem superteuren Ökohaus voller Technik zu machen – wäre es nicht besser, billiger zu bauen und die zusätzlich nötige Heizungsenergie CO 2 -neutral zu produzieren?

Ja, absolut. Immer mehr Dämmung, immer mehr Technik ist nicht der richtige Ansatz und führt tatsächlich auch zu hohen Nebenkosten. Denn diese technischen Anlagen haben oft eine kürzere Lebensdauer.

Und was sagen die Grünen dazu?

Wir verfolgen das gleiche Ziel, Hamburgs Gebäudesektor bis 2045 klimaneutral zu machen, haben über den Weg dorthin aber zum Teil noch konstruktive Grundsatzdiskussionen.

Wie viele Wohnungen fehlen in Hamburg?

Wir bekommen demnächst neue Zahlen, aber wir haben unsere Planung darauf ausgelegt, dass wir bei der steigenden Bevölkerungszahl mindestens 50.000 neue Wohnungen bis zum Jahr 2040 brauchen.

Allein im letzten Jahr sind 23.000 Geflüchtete nach Hamburg gekommen. Werden diese Leute jemals in dieser Stadt eine Wohnung finden können? Die befinden sich ganz am Ende des Verdrängungswettbewerbs.

Es ist richtig, dass die öffentliche Unterbringung an ihre Grenzen stößt. Viele sind allerdings auch temporär hier und wollen zurückgehen. Einen Anteil muss man aber sicherlich mit einplanen und das ist unsere Aufgabe. Diejenigen sind in unserer Wohnungsprognose für die nächsten Jahre mit drin.

Bleiben Sie bei Ihrem Ziel, 10.000 neue Wohnungen im Jahr zu genehmigen?

Ja, das müssen wir. Wir brauchen diese Wohnungen.

Aber Sie werden das Ziel in den nächsten Jahren nie erreichen.

Im letzten Jahr haben wir es noch erreicht. In diesem Jahr wird das nicht so sein und wahrscheinlich auch nicht im Jahr darauf. Aber deswegen kann man das Ziel doch nicht aufgeben.