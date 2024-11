Das großformatige Bild prangt seit 35 Jahren an einer Hauswand direkt neben dem Uni-Campus. Viele Studierende laufen hier täglich vorbei. Doch es gibt ein Detail auf dem kunterbunten Werk, das bei genauerer Betrachtung stutzig macht. Ist da etwa ein Hakenkreuz und weitere Nazi-Symbolik?

Abstrakte Kreaturen, undefinierbare Gestalten und diffuse Symbolik sind hier zu sehen: Strichmännchen mit Röhrenfernseher-Kopf und ein löwenartiges, blaues Wesen mit menschlichem Kopf erinnern an den Kunststil des amerikanischen Pop-Art-Künstlers Keith Haring. Im Jahr 1989 entstand an der Hauswand des 1911 errichteten Altbaus in der Schlüterstraße 5 (Rotherbaum) das wohl größte Kunstwerk des ostdeutschen Künstlers A.R. Penck.

A.R. Penck – der deutsche Keith Haring