Antisemitismus in Hamburg: MOPO-Reporter beobachten das Geschehen bei der regelmäßigen Israel-Mahnwache vor Saturn in der Mönckebergstraße – und können kaum glauben, was für Szenen sich mitten in Deutschland abspielen.

Antisemitismus, das gab’s früher, zwischen 1933 und 1945. Heute doch nicht mehr! Wenn Sie das denken, dann besuchen Sie mal samstags die Israel-Mahnwache vor Saturn an der Mönckebergstraße, bleiben dort ein, zwei Stunden stehen und gucken, was passiert. Die MOPO hat’s gemacht. Unsere Reporter konnten kaum glauben, was sie erlebten.

So, als wäre es das Selbstverständlichste von der Welt, kommen plötzlich Leute zum Stand und rufen „Scheiß Israelis, Scheiß Juden“. Und gehen mit hasserfüllter Miene einfach weiter. Einige Zeit später die nächste rassistische Beleidigung: „Alles Schweine“, meint der eine zu seinem Begleiter, und zwar so laut, dass die Leute am Stand das auf jeden Fall hören müssen.

Israel-Mahnwache in Hamburg

„Heute geht es noch vergleichsweise friedlich zu“, sagt Dr. Christiane Yüksel, eine Hamburger Strafverteidigerin, die sich für die Israel-Mahnwache engagiert. „Als wir hier an einem Samstag Anfang Juni standen, kamen zwei syrische Frauen vorbei und haben versucht, unsere Israel-Fahne mit einem Feuerzeug in Brand zu stecken.“

Anfang Juni versuchten zwei Frauen in der Hamburger City, die Israel-Fahne am Stand einer Mahnwache mit dem Feuerzeug in Brand zu setzen. Privat / hfr Anfang Juni versuchten zwei syrische Frauen, die Israel-Fahne am Stand der Mahnwache mit einem Feuerzeug in Brand zu setzen.

Am selben Tag kam es noch zu einem weiteren Zwischenfall: Ein Stadtrundfahrt-Bus hielt unmittelbar vor Saturn – im Halteverbot -, der arabisch aussehende Fahrer stieg aus, brüllte: „F… euch, Scheiß Juden“, stieg dann wieder ein und fuhr weiter. Und das alles passiert im Hamburg des Jahres 2022. Am helllichten Tag, mitten in der Stadt.

Vor sieben Jahren hat der Hamburger TV-Journalist Ralf-Andreas M. die Israel-Mahnwache ins Leben gerufen. Der 65-Jährige ist kein Jude – was übrigens für die meisten seiner Mitstreiter gilt. Was ist dann die Motivation, hier auf der Straße zu stehen und sich bepöbeln zu lassen?

Der Journalist Ralf-Andreas M. (65) hat die Mahnwache 2015 ins Leben gerufen. Olaf Wunder Der Journalist Ralf-Andreas M. (65) hat die Mahnwache 2015 ins Leben gerufen.

„Mir ist damals klar geworden“, sagt er, „dass ich als Deutscher – gerade als Deutscher mit unserer Vergangenheit – nicht mehr zugucken kann, dass in unserem Land Juden ihre Kippa nicht tragen und andere jüdische Symbole nicht zeigen können, ohne Gefahr zu laufen, angegriffen zu werden.“ Das sei für ihn der Impuls gewesen, öffentlich für den Staat Israel, für das Judentum und gegen Antisemitismus auf die Straße zu gehen.

Teilnehmer der Mahnwache erleben Antisemitismus

Und so versammeln sich er und einige Gleichgesinnte seit 2015 alle drei, vier Wochen vor Saturn, stellen ihren Tapetentisch auf, hissen Fahnen mit dem Davidstern, spielen israelische Musik und verteilen Flugblätter, auf denen deutlich Position bezogen wird. Vor allem gegen den neuen Antisemitismus, dem sich Juden in Deutschland ausgesetzt sehen. Nicht nur Rechtsextremisten seien ein Problem. Unter Zuwanderer aus arabischen Ländern sei Judenhass ebenfalls sehr verbreitet. „Tatsache ist“, sagt Ralf-Andreas M., „dass die allermeisten rassistischen Beleidigungen, die wir hier an unserem Stand erfahren, von arabischstämmigen Personen ausgeht.“

Mahnwachenteilnehmer Sebastian F. (Name geändert) wurde durch einen jungen Angreifer schwer verletzt privat/hfr Mahnwachenteilnehmer Sebastian F. (Name geändert) wurde durch einen jungen Angreifer schwer verletzt

Der schlimmste Vorfall, der sich bislang an der Israel-Mahnwache ereignete, wird derzeit vor Gericht verhandelt und hat bereits mehrfach für Schlagzeilen gesorgt. Dabei geht es um eine Tat im September vergangenen Jahres. Damals kam ein 15-Jähriger zum Stand der Israel-Freunde und soll gerufen haben: „Scheiß Juden!“

„Unser Freund Sebastian F.* wollte den Jungen daraufhin zur Rede stellen“, so Ralf-Andreas M. „Genau in dem Moment trat der 17-jährige Bruder Aram A. heran und schlug ihn mit der Faust ins Gesicht.“ Die Folgen sind verheerend: Nasenbein- und Jochbeinbruch. Außerdem bohrten sich Brillensplitter ins Auge. Ob der Mann darauf jemals wieder wird sehen können, ist noch nicht klar.

Aram A. (17) steht derzeit vor Gericht, weil er im Herbst 2021 einen Aktivisten geschlagen und schwer verletzt hat. privat/hfr Aram A. (17) steht derzeit vor Gericht, weil er im Herbst 2021 einen Aktivisten geschlagen und schwer verletzt hat.

Vor dem Prozessauftakt Ende Juni hatten die beiden Beschuldigten nach MOPO-Informationen signalisiert, ein Geständnis ablegen zu wollen. Deshalb war ursprünglich nur ein einziger Verhandlungstag angesetzt. Im Gerichtssaal hat der 17-jährige Angeklagte plötzlich seine Meinung geändert und beruft sich jetzt auf Notwehr. Im August geht der Prozess weiter.

„Jetzt erst recht. Wir lassen uns nicht vertreiben. Nicht schon wieder!“

Die Israel-Aktivisten von der Mahnwache sind entschlossen, sich von Beleidigungen, Pöbeleien und Gewalt nicht beeindrucken zu lassen und ihre Mahnwache fortzuführen. Das Motto lautet: „Jetzt erst recht. Wir lassen uns nicht vertreiben. Nicht schon wieder! Wir bieten dem Antisemitismus die Stirn.“

Wohin blinder Judenhass führt, das hat Margot Y. (91) am eigenen Leib erlebt – 1938. Olaf Wunder Wohin blinder Judenhass führt, das hat Margot Y. (91) am eigenen Leib erlebt – 1938.

Wohin blinder Judenhass führt, das hat die 91-jährige Margot Y. am eigenen Leib erlebt – und schon deshalb lässt sie keine Israel-Mahnwache aus. „Mein Vater war Jude“, sagt sie. „Er hatte bis 1938 eine Arztpraxis in den Colonnaden. Dann haben die Nazis ihn in der Pogromnacht am 9. November 1938 abgeholt, ihn ins KZ gesteckt. Er war in Neuengamme, in Oranienburg und schließlich haben sie ihn 1940 im KZ Dachau ermordet.“

Der alten Dame stehen die Tränen in den Augen, als sie davon erzählt, dass sie und ihre beiden Brüder am 11. Mai 1945 deportiert werden sollten. Der Befehl, sich im Logenhaus an der Moorweide einzufinden, lag schon vor. „So weit ist es nur deshalb nicht gekommen, weil am 3. Mai die Briten einmarschierten und uns befreiten.“

Zu erleben, dass der Antisemitismus weiter existiert, sogar immer schlimmer wird – für die Dame schwer zu verkraften. Voller Empörung erzählt sie von einem Ereignis, das noch gar nicht so lange zurückliegt: „Da stand ich an der Hoheluftchaussee und guckte mir die Stolpersteine an, die vor einem Haus verlegt sind. Von hinten näherten sich in diesem Moment zwei junge Männer und fragten mich lachend: ,Na Omi, haben sie dich damals vergessen?‘“

(* Name geändert)