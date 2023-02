Norddeutschland könnte demnächst ein irrer Flickenteppich von Corona-Maßnahmen werden: Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will die Maskenpflicht in Bus und Bahn am Jahresende auslaufen lassen. Das nördlichste Bundesland will gemeinsam mit drei weiteren Bundesländern auch die Isolationspflicht für Infizierte abschaffen. Hamburg lehnt beide Vorstöße ab – was das für Berufspendler und Touristen bedeutet.

Norddeutschland könnte demnächst ein irrer Flickenteppich von Corona-Maßnahmen werden: Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will die Maskenpflicht in Bus und Bahn am Jahresende auslaufen lassen. Das nördlichste Bundesland will gemeinsam mit drei weiteren Bundesländern auch die Isolationspflicht für Infizierte abschaffen. Hamburg lehnt beide Vorstöße ab – was das für Berufspendler und Touristen bedeutet.

Ohne Mund-Nasen-Schutz in den Bus steigen, das soll bald in Schleswig-Holstein möglich sein. Und nicht nur dort, wenn es nach Ministerpräsident Günther geht. Er sprach sich dafür aus, gemeinsam im Bund eine möglichst einheitliche Masken-Regelung für alle Länder zu finden. Günther appellierte an die Eigenverantwortung von Erkrankten: „Mit Symptomen bleibt man zu Hause”. Er hoffe, dass sich weitere Länder diesem Kurs anschließen, der verantwortungsvoll sei.

Hamburg hält sich an die Wissenschaft

Über die Maskenpflicht im Nahverkehr können die Länder selbst entscheiden. Für Fernzüge gilt eine bundesweite Maskenpflicht. Fallen nun auch in unserer Stadt die Masken? „In Hamburg gibt es derzeit keine solchen Planungen“, sagt Martin Helfrich, Sprecher der Sozialbehörde auf MOPO-Anfrage.

Aus wissenschaftlicher Sicht sei das Tragen einer Maske im öffentlichen Nahverkehr weiterhin sinnvoll und werde daher auch beibehalten. Zudem stehe die Wintersaison, in der es erfahrungsgemäß häufiger zu Atemwegserkrankungen komme, erst am Anfang. Die Maske in der Bahn aufzusetzen sei eine „einfache Schutzmaßnahme“.

Vier Länder preschen vor: Abschaffung der Isolationspflicht

Für zusätzliche Debatten sorgt eine gemeinsame Ankündigung von Schleswig-Holstein, Bayern, Baden-Württemberg und Hessen: Sie heben die generelle Isolationspflicht für positiv Getestete auf.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU, Archivbild) dpa Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will die Maskenpflicht im Nahverkehr aufheben.

Als Ersatzmaßnahme sollen Infizierte, die einen positiven Test, aber keine Symptome haben, in Innenräumen außerhalb ihrer Wohnung eine fünftägige Maskenpflicht einhalten. Günther berief sich auf Expertenempfehlungen. Die Corona-Lage sei absolut im Griff, die Impfbereitschaft im Land besonders hoch, schwere Krankheitsverläufe die Ausnahme.

Hamburg will Isolationspflicht nicht aufheben

Hier geht Hamburg ebenfalls nicht mit. Die Stadt plant derzeit nicht, die Isolationspflicht für Corona-Infizierte abzuschaffen. „Die bestehenden Isolationsregeln beruhen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und daraus abgeleiteten Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes“, sagte Behördensprecher Helfrich.

Das könnte Sie auch interessieren: Heimleiter: „Die Maskenpflicht in Altenheimen ist übertrieben“

Sollte sich die Einschätzung der Wissenschaftler ändern, werde Hamburg auch den neuen Empfehlungen folgen. „Aus unserer Sicht ist es dabei schon aus Gründen der Nachvollziehbarkeit und Durchsetzbarkeit geboten, eine bundeseinheitliche Regelung zu treffen“, so Helfrich weiter.

Positive Schleswig-Holsteiner dürfen nicht nach Hamburg

Klingt nach deutlicher Kritik am Flickenteppich, der mit den unterschiedlichen Regeln nun entsteht. Was heißt das für Touristen und Berufspendler aus Schleswig-Holstein? Positiv Getestete können sich demnächst zwar in Schleswig-Holstein frei bewegen, aber nicht nach Hamburg einreisen, da hier andere Isolationsregeln gelten. Wer also zur Arbeit nach Hamburg fahren möchte, aber einen positiven Corona-Test hat, muss zu Hause bleiben.

Wer zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein pendelt, muss sich auf unterschiedliche Regeln einstellen (Symbolbild). dpa Wer zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein pendelt, muss sich auf unterschiedliche Regeln einstellen (Symbolbild).

Die fünftägige Isolationspflicht für Infizierte läuft in Schleswig-Holstein Mitte dieser Woche aus, spätestens am Donnerstag. Sollte Günther im nächsten Jahr auch die Maskenpflicht im Nahverkehr aufheben, könnte es sein, dass dann auch im Nahverkehr beim Übertreten der Landesgrenzen die Maske herausgeholt werden muss.

Virologe: „Wer krank ist, bleibt zu Hause”

Nachbarland Niedersachsen kündigte an, weiter vorsichtig zu bleiben. „Auch wenn wir uns alle etwas anderes wünschen, ist die Pandemie nicht vorbei“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Auch in Bremen und Mecklenburg-Vorpommern soll die Isolationspflicht beibehalten werden.

Nicht nur unter den Ländern sorgt die Debatte für Zündstoff. Während das RKI bei seiner Empfehlung für eine Isolationspflicht bleibt, hält der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit die Aufhebung für akzeptabel. „Ich finde diesen Vorschlag der vier Bundesländer aus medizinischer Sicht nachvollziehbar. Er ist in der aktuellen Pandemiesituation auch vertretbar“, sagte er. „Man kommt mit der Regelung ,Wer krank ist, bleibt zu Hause‘ gut durch die nächsten Wochen und Monate.“

Das könnte Sie auch interessieren: Corona-Studie: Großer Unterschied zwischen Arm und Reich in Hamburg

Die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek betonte auf Twitter: „Es gibt politische und gesellschaftliche Argumente dafür und dagegen.“ Was ihr wichtig sei: „Keine Isolationspflicht mehr zu haben bedeutet nicht, dass Covid-19 für jeden ab jetzt völlig harmlos und nur ein Schnupfen ist.“