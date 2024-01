22 mögliche Ausgänge – aber welchen muss ich nehmen? Die Haltestelle Jungfernstieg gilt als einer der größten Schnellbahnknoten in Deutschland, etwa 110.000 Fahrgäste steigen hier täglich ein und aus. Viele von ihnen teilen allerdings auch die Erfahrung, sich in dem mehrstöckigen Areal schon mal verirrt zu haben. Eine App soll jetzt bei der Orientierung helfen, aber funktioniert das wirklich? Die MOPO hat‘s getestet.

„Es gibt immer einen Ausweg. Finde aus dem Labyrinth“, versprechen die Plakate am Bahnsteig der Linie U1. Das kommt mir gelegen. Schließlich lande ich selbst viel zu oft beim Ausgang am Apple-Store – auch wenn der vorher vereinbarte Treffpunkt am Rathaus oder an der Europapassage ist. Die neue App soll jetzt helfen. QR-Code mit dem Smartphone scannen, und dann geht‘s los.

App soll bei der Orientierung am Jungfernstieg helfen

Eine Auswahlmöglichkeit habe ich allerdings erst einmal nur zwischen den zwei Ausgängen „Europa“, also der Europapassage, und „Alster“. „Finde den Bildausschnitt“, gibt mir mein Display die nächste Anweisung. Aber welchen Bildausschnitt? Ratlos stehe ich davor, versuche den QR-Code noch einmal zu scannen, dann die aufgeklebten Pfeile am Boden. Nichts funktioniert. Auch das Plakat gibt keinen Hinweis.

In der App können Nutzer zwischen den Ausgängen „Alster“ und „Europa“ wählen. Florian Quandt In der App können Nutzer zwischen den Ausgängen „Alster“ und „Europa“ wählen.

Während ich immer noch ziellos herumirre, scheitert neben mir eine Gruppe Jugendlicher auch an dieser Aufgabe. „Schade“, sagt ein Mädchen. Sie zucken die Schultern und gehen weiter. Nach vielem Herumprobieren dann die Lösung: Die Kamera muss noch einmal vor die gesamte Säule gehalten werden. Warum das nötig ist, erschließt sich allerdings nicht.

Jungfernstieg-App: Warnhinweise bei Nähe am Gleis

Jetzt kann ich mich endlich auf den Weg machen. Auf dem Display erscheint das Bild, das ich auch in der Realität sehe, nur mit leuchtenden Hinweispfeilen. „Augmented Reality“ heißt die Technik, die in die reale Welt digitale Elemente einfügt. Sie gibt mir auch Warnhinweise, wenn ich zu nah am Gleis entlanglaufe, die Treppe nutze oder ein Zug einfährt – allerdings hängt sich die Navigation dann auch komplett auf und ich muss nochmal von vorne anfangen.

Mithilfe von „Augmented Reality“ wird die Realität im Bildschirm mit digitalen Elementen erweitert. Florian Quandt Mithilfe von „Augmented Reality“ wird die Realität im Bildschirm mit digitalen Elementen erweitert.

Entwickelt wurde die App von dem Unternehmen „Zaubar“ im Auftrag der Hochbahn. „Die Herausforderungen der Haltestelle Jungfernstieg für Fahrgäste ist den Verkehrsunternehmen natürlich bekannt“, sagt Sprecherin Constanze Salgues. Immerhin gibt es vier Bahnsteige auf drei Ebenen: Jeweils einen für die U1, die U2 und U4 sowie einen für die zwei S-Bahn-Linien. Dazu kommt die Verbindung zur U3-Haltestelle Rathaus. Das toppt sogar einige deutsche Fernbahnhöfe.

Kann „Augmented Reality“ bei der Orientierung helfen?

Deshalb beschäftigen sich die Unternehmen schon länger damit, wie die Orientierung dort einfacher werden könnte. „Die Anwendung ist ein Testballon für das Feld Augmented Reality“, fährt Salgues fort. „Hier schauen wir uns als Hochbahn an, inwiefern diese perspektivisch Teil eines Lösungsansatzes werden könnte.“ Das probiere man jetzt mit den Fahrgästen zusammen aus, die Zielgruppe sei bei diesem Projekt entsprechend jung und digital-affin. 2000 Mal wurde der Code seit Anfang Dezember bereits gescannt.

Die Anwendung selbst holpert allerdings noch etwas. Die Hochbahn will sich deshalb die Ergebnisse und Rückmeldungen genau ansehen und auswerten. Solange muss ich wohl noch weiter auf die „undigitalen“ Schilder schauen, um den richtigen Ausgang zu finden – und nicht jedes Mal beim Apple-Store zu landen.