Irrer Lauf in voller Montur: Hamburger Feuerwehrmann knackt Rekord

Mario Feller war angetreten, um für einen guten Zweck mehr als 40 Stunden am Stück in Feuerwehr-Montur zu laufen. Der Hamburger Feuerwehrmann hatte dabei 30 Kilogramm Schutzkleidung und Ausrüstung an.

Feller ist 42 Stunden lang in voller Montur auf einem Laufband gelaufen und hat damit den Rekord eines Kollegen aus Ludwigshafen geknackt. „Mario Feller hat den Rekord nach Hamburg geholt“, jubelte ein Feuerwehrsprecher am Sonntag. Während der gesamten Zeit habe er dabei seine persönliche Schutzausrüstung getragen, 30 Kilo schwer, bestehend aus Helm, Stiefeln, Schutzkleidung und Atemschutzgerät.

Hamburg: Feuerwehrmann läuft 42 Stunden am Stück in voller Montur

„Es war eine harte Challenge. Es ging mir schon mal besser. Es war eine wirklich herausfordernde Aufgabe“, sagte der erschöpfte Rekordbrecher am Nachmittag über seinen Spendenlauf. Das Geld kommt dem Sprecher zufolge einem guten Zweck zu Gute. Wie viel Geld zusammengekommen ist, war zunächst unklar.

Auf Instagram hatte die Feuerwehr Hamburg Videos und Fotos von dem Rekordversuch gepostet. Feller war die gesamten 42 Stunden alleine gelaufen, auf einem zweiten Laufband hatten sich aber immer wieder Kollegen als Motivation für kurze Zeit dazugesellt. Er durfte pro Stunde fünf Minuten Pause machen, wie der Feuerwehrsprecher weiter sagte. Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) gehörte am Sonntagnachmittag zu den ersten Gratulanten.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburger Rettungsdienst vor dem Kollaps: Keine Krankenwagen für den Notfall

Wow. Wir sind wieder am Jungfernstieg.

Im #Fahrzeugkorso sind insgesamt 93 historische und aktuelle #Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge aus #Hamburg und von befreundeten Feuerwehren gefahren.

Das gab es noch nie❗️#150FwHH pic.twitter.com/VMOPIjSTpO — FEUERWEHR HAMBURG (@FeuerwehrHH) September 25, 2022

Die Hamburger Feuerwehr hatte zudem am Sonntag mit einem langen Korso aus Feuerwehrfahrzeugen durch die Innenstadt ihr 150-jähriges Bestehen gefeiert. (dpa/vd)