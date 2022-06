Ironman in Hamburg: Mehrere Sperrungen am Wochenende

Am Pfingstwochenende findet der Ironman 2022 in Hamburg statt. Bereits am heutigen Freitag werden dafür erste Straßenabschnitte in der Innenstadt gesperrt. Insbesondere am Sonntag wird es dann zahlreiche Straßensperrungen und Umleitungen im Stadtgebiet geben, die auch den Busverkehr beeinträchtigen werden.

Der Startpunkt befindet sich auf dem Jungfernstieg, der Zielbereich ist auf dem Rathausmarkt (Hamburg-Altstadt). Darüber hinaus ist die Achse Lombardsbrücke, Glockengießerwall, Wallringtunnel und der Deichtorplatz gesperrt.

Hamburg: Auch Radfahrstrecken gesperrt

Auch auf Radfahrstrecken in Altona ist mit Sperrungen zu rechnen, der Großteil der Fahrradrunde liegt im Hamburger Südosten (Strecke am Deich und in den Vier- und Marschlanden).

Die Polizei empfiehlt den Besuchern der betroffenen Bereiche, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Allen übrigen Verkehrsteilnehmenden wird empfohlen, die Bereiche weiträumig zu umfahren.

Die Zufahrten zum Hamburger Flughafen sind nicht beeinträchtigt.