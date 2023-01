Die Pandemie gönnt Hamburg keine Verschnaufpause. Erneut ist die Sieben-Tage-Inzidenz gestiegen und lag mit Stand Dienstag nun bei 344,0 (Vorwoche: 262,1). In sechs von sieben Bezirken hat sich die Inzidenz in den vergangenen sieben Tagen erhöht. In einem liegt sie sogar erstmalig über 400. Wie es in ihrem Bezirk aussieht, lesen Sie in dieser Übersicht.