90 Prozent der Infizierten seien ungeimpft, so die Aussage des Senats Mitte November. Die Inzidenz unter Geimpften sei viel niedriger als unter Ungeimpften. Zwei Senatsanfragen der Linken und der FDP-Abgeordneten Anna von Treuenfeld-Frowein hatten kürzlich aber ergeben, dass bei einer Vielzahl von Infizierten der Impfstatus gar nicht erfasst wurde – sogar bei den schwer an Covid-Erkrankten, die in Krankenhäusern behandelt werden müssen.



Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat sich jetzt zu dem Daten-Chaos geäußert.