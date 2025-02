88 Drogentote in Hamburg – so die traurige Bilanz des Jahres 2023. Auf ihre Drogenszene reagiert die Stadt seit Jahren vor allem mit Verdrängung, so wie am Hauptbahnhof. Trotzdem nimmt das Elend weiter zu. Die Stadt Zürich in der Schweiz ist einen anderen Weg gegangen, in der ehemaligen Drogenhauptstadt Europas gibt es praktisch keine offene Szene mehr. Warum dafür nicht nur der Konsum, sondern auch der Handel toleriert werden muss, erklärt Florian Meyer (44), Leiter der Konsumräume der Stadt Zürich.