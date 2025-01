Die Graphic Novel „Columbusstraße“ ist eine Familiensaga über den Zweiten Weltkrieg. In „Beate & Serge Klarsfeld“ geht es um die berühmteste Ohrfeige der Welt. Und „Tunnel“ ist eine Gesellschaftssatire aus Israel. Der Hamburger Carlsen Verlag Spielt eine wichtige Rolle bei der Aufwertung von Comics als Lektüre in Deutschland. Die Lektorin Annina Brell, selbst Comiczeichnerin, erklärt, warum Sprechblasengeschichten keineswegs trivial sind.