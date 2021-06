Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen: Mehr als 300 Menschen bei Demo am Jungfernstieg

Etwa 300 Menschen haben sich am Mittwochabend am Jungfernstieg versammelt, um anlässlich des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen und Mädchen zu demonstrieren. Die Veranstaltung war im Vorfeld bei der Polizei angemeldet worden.

Der Aufruf zur Umsetzung der Istanbul-Konvention, das heißt das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, sowie ein Recht auf kostenfreie legale Abtreibung wurden bei der Demonstration gefordert. Außerdem plädieren die Demonstranten für weitere Frauenhausplätze und vereinfachten Zugang zum Wohnungsmarkt für Frauen aus Frauenhäusern. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit und sichere Arbeitsplätze, „die ein unabhängiges Leben ermöglichen“, sind weitere Forderungen der Teilnehmer.

Demonstration in Hamburg: Abstände eingehalten

Der Protestzug führte von der Binnenalster zum Karolinenplatz an den Messehallen und verlief friedlich, die erforderlichen Abstände vor Ort wurden eingehalten. (mp)