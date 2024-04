Insider-Tipps für Zuschauer: Sonntag startet der Haspa Hamburg Marathon!

Kommenden Sonntag (28.04.) ist es so weit: Der Startschuss für den Haspa Hamburg Marathon 2024 – ein Moment, der das sportliche Herz unserer Stadt traditionell höherschlagen lässt. Die Vorbereitungen der Läufer*innen neigen sich dem Ende zu, und die eiserne Disziplin der letzten Monate mischt sich mit freudiger Aufregung. Weniger anstrengend, aber ähnlich spektakulär, wird es für die Zuschauer*innen: Wir zeigen Ihnen, wie Sie das Sportereignis optimal genießen können. Außerdem verrät Haspa-Chef Jürgen Marquard seine Lieblingsplätze zum Zuschauen und Anfeuern.

Auch die Wetterprognose für Sonntag ist vielversprechend; wir dürfen auf über 20 Grad hoffen! Regenschauer sind eher unwahrscheinlich. Ihrem Ausflug zum Haspa Hamburg Marathon steht also nichts mehr im Wege.

Haspa Coffee Stops versorgen Zuschauer:innen mit Kaffee und Snacks!

Entlang der Strecke verwandeln sich am Sonntag wieder einige Haspa-Filialen zu lütten Coffee Stops – hier können sich die Zuschauer*innen dann mit köstlichen Kaffeespezialitäten sowie leckeren Snacks versorgen und Energie tanken. Natürlich kostenlos. Folgende Filialen warten mit diesem Angebot auf euch:

Filiale Jungfernstieg: Jungfernstieg 4-5, 20095 Hamburg

Filiale Reeperbahn: Reeperbahn 70, 20359 Hamburg

Filiale Barmbek: Fuhlsbüttler Str. 350, 22307 Hamburg

Filiale Eppendorfer Marktplatz: Eppendorfer Marktplatz 5, 20251 Hamburg

Filiale Eppendorf: Eppendorfer Landstraße 2, 20249 Hamburg

Filiale Klosterstern: Klosterstern 5, 20149 Hamburg

Haspa Haspa und Mopo Lauftreff – Zweite Luft Running Club

Falls Sie Läufer*innen persönlich kennen und bestmöglich unterstützen möchten, stehen Ihnen verschiedene Tools zur Verfügung: Mit dem Follow your Runner Plan können Sie Ihre Läufer*innen an verschiedenen Stellen der Strecke anfeuern. Im Live Portal des Haspa Hamburg Marathons erhalten Sie zudem einen umfassenden Überblick und können Ihre favorisierten Läufer*innen in Echtzeit verfolgen.

Für Haspa Vorstand Jürgen Marquardt ist der Marathon quasi ein Familientag. Er wird mit Teilen seiner Familie bei der Staffel den Start gehen. Mit seinem Sohn Lukas pflegt Jürgen Marquardt eine ganz besondere Herausforderung – wer mehr dazu erfahren möchte, hört am besten in Folge 26 der Zweiten Luft. Zuschauer*innen empfiehlt er die Fußgängerbrücke an den Landungsbrücken, Klosterstern und den Eppendorfer Baum als perfekten Spot zum Zuschauen und Anfeuern. Bis Sonntag!