Sieg für den Hamburger Senat, Niederlage für die Volksinitiative „Rettet Hamburgs Grün“: Das Hamburgische Verfassungsgericht hat entschieden, dass kein geplantes Volksbegehren für den Erhalt von Hamburgs Grünflächen kommen wird, obwohl die Initiative mehr als 14.000 Unterschriften gesammelt hatte. Die MOPO erklärt, warum das Gericht so entschieden hat und was das nun für die Bebauung von Grünflächen in der Stadt bedeutet.

Viele Menschen in Hamburg machen sich Sorgen, dass ihre grüne Stadt immer mehr verschwindet. Jedes Jahr 10.000 neue Wohnungen zu bauen hat seinen Preis – und dafür zieht Rot-Grün auch Flächen auf der grünen Wiese wie in Oberbillwerder oder ehemalige Moorflächen wie die Kleingärten am Diekmoor heran.

„Rettet Hamburgs Grün“ will das verhindern. Forderung der Initiative war es, bestimmte Flächen, die bisher als Freizeitflächen, Erholung oder Wald und Landwirtschaft ausgewiesen sind, zu schützen – jedenfalls wenn sie größer als ein Hektar sind. Dort hätten dann keine neuen Baugebiete mehr geplant werden dürfen.

Neubaugebiete wie Oberbillwerder wären unmöglich

Damit wären dann Neubaugebiete wie Oberbillwerder oder die Bebauung des Wilden Waldes in Wilhelmsburg für die Zukunft nicht mehr erlaubt gewesen. Doch nach dem Urteil des Hamburgischen Verfassungsgerichts vom Freitag darf das Volksbegehren „Rettet Hamburgs Grün – Klimaschutz jetzt!“ nicht durchgeführt werden. Der Entscheidung des Gerichts zufolge ist die Vorlage der Volksinitiative mit höherrangigem Recht nicht vereinbar.

Das Begehren sei darauf gerichtet, die Ausweisung neuer Baugebiete auf größeren Grün- und Landwirtschaftsflächen generell auszuschließen. Das ist laut Hamburgischem Verfassungsgericht mit Bundesrecht nicht in Einklang zu bringen, denn danach muss bei der Bauleitplanung eine gerechte Abwägung aller privaten und öffentlichen Belange stattfinden. Die Umsetzung der Vorlage würde hingegen dazu führen, dass dem Erhalt von Grün- und Landwirtschaftsflächen in Hamburg unbedingter Vorrang gegenüber anderen Belangen eingeräumt wird.

Hamburger Senat ruft Verfassungsgericht an

Nach dem Baugesetzbuch sind für die Bauleitplanung bestimmte Instrumente und Verfahren für die Planer zwingend vorgeschrieben. Dazu gehört das Abwägungsgebot, nach dem bei der Aufstellung von Bauleitplänen die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abgewägt werden müssen. Etwa die Wohnbedürfnisse, soziale und kulturelle Bedürfnisse der Bevölkerung, Belange des Umwelt- und Naturschutzes, der Wirtschaft, der Verkehrsanbindung und der Infrastruktur. Das sei mit den Forderungen der Volksinitiative aber nicht zu vereinbaren. Deshalb ist ein derartiges Volksbegehren nicht zulässig.

Dazu Stephan Jersch, umweltpolitischer Sprecher der Linken: „Das Urteil des Verfassungsgerichts bedauere ich sehr. Dem Senat wird mit diesem Urteil ein Freifahrtschein für weitere Umweltzerstörungen ausgestellt. Dieses Urteil wird die ohnehin schon sehr schwierige Einhaltung der Pariser Klimaziele weiter erschweren und den Bulldozern Vorrang vor dem Naturerhalt geben.“

Trotz des bestehenden Vertrags für Hamburgs Stadtgrün ist die Flächenversiegelung laut der Linken nicht aufgehalten worden. Im Sinne einer klimaresilienten Stadt und der Pariser Klimaziele hätte ein Volksbegehren die Chance geboten, endlich einen Paradigmenwechsel in Hamburgs Flächenverbrauchspolitik zu bewirken. Jersch: „Die Linksfraktion wird sich weitern gemeinsam mit den Betroffenen gegen den Flächenfraß und die Bulldozerpolitik des Senats engagieren. Klima- und Flächenschutz müssen Vorrang genießen.“

SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf freut sich hingegen über das Urteil: „Hamburg behält damit weiterhin seine Handlungsfähigkeit.” Das Urteil stärkt der Hamburger Politik den Rücken und auch die Grünen begrüßen es, allerdings verhaltener und bezeichnen die Forderung der Initiative als zu starr. „Entsiegelung und Wohnungsbau ist beides notwendig“, heißt es in einer Stellungnahme. Dazu der grüne Fraktionschef Dominik Lorenzen: „Das Erreichen einer Netto-Null-Versiegelung in Hamburg sowie eine stetige Aufwertung von Grün- und Naturflächen ist ausdrücklich das Ziel der Grünen Fraktion, auf das wir auch jetzt weiter konsequent hinarbeiten werden.“