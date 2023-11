Influencer macht Ankündigung: Riesen-Ansturm auf Hamburger Klamottenladen

Hunderte junge Fans haben am Dienstagabend in der Max-Brauer-Allee in Altona angestanden, teilweise von weit angereist. Der Grund: Fitness-Influencer Uwe Schüder („Flying Uwe“) löst seinen Sportklamottenladen „Smilodox“ auf – und hat über Tik-Tok angekündigt, seinen gesamten Warenbestand an diesem Abend zu verschenken, jeder dürfe ein Kleidungsstück mit nach Hause nehmen. Mehr als zwei Stunden standen junge Männer und Frauen an, um einen Pullover oder eine Jogginghose zu ergattern.

Die Schlange zog sich vom „Smilodox“-Geschäft an der Max-Brauer-Allee bis hinein in die Große Bergstraße. Hauptsächlich junge Leute und Teenager waren gekommen, um sich die Sportklamotten zum Nulltarif zu sichern. Selbst das Regenwetter konnte die Stimmung nicht trüben.

Hamburger Influencer verschenkt Klamotten

Rund 500 Kunden standen in der Schlange vor dem Laden, schätzte die Polizei auf Nachfrage der MOPO. Zunächst seien mehrere Einsatzfahrzeuge vor Ort gewesen, es sei aber alles ruhig geblieben. Der Geschäftsinhaber habe die Situation gut unter Kontrolle gehabt und immer nur eine gewisse Anzahl von Menschen in den Laden gelassen.

Für die Sicherheit vor Ort sorgte auch ein vom Ladenbesitzer angeheuertes Security-Team, das drängelnde Teenager im Auge behielt. Gegen 17 Uhr startete die Verschenk-Aktion, doch schon vorher hatten sich viele versammelt.

„Flying Uwe“ begeistert mit Sportvideos

Marvin Felber (26) und sein Bruder Christian (28) sind extra aus Buxtehude hergekommen. Sie haben den Aufruf von „Flying Uwe“ in den Sozialen Medien verfolgt und hoffen auf einen Gratis-Hoodie des Hamburger Labels, der sonst um die 60 Euro kostet. „Wir warten schon seit mehr als zwei Stunden“, sagt ein anderer junger Mann etwas weiter vorn in der Schlange zur MOPO. Er ist sogar aus Bremen angereist.

Auf Youtube hat „Flying Uwe“, über eine Millionen Abonnenten, auf Instagram und Tik-Tok folgen ihm noch einmal Hunderttausende.

Der Kampfsportler widmet sich vor allem den Themen Fitness und Ernährung, seit einigen Jahren hat er auch einen Gaming-Kanal. Er ist außerdem Geschäftsführer und Mitinhaber von mehreren Unternehmen, unter anderem der Sportbekleidungsmarke „Smilodox“. „Der Mietvertrag wurde nicht verlängert“, sagt „Flying Uwe“ in einem YouTube-Video über die Schließung. Die Verschenk-Aktion solle deshalb seine „Abschiedsparty“ für den Laden sein. Mit dem Label soll es jedoch weitergehen.