„Inas Nacht“: TV-Dreh im „Schellfischposten“ – ein wichtiger Part fehlte

Altona –

„Rolling home…“: Im Hamburger Lokal „Zum Schellfischposten“ sind die Dreharbeiten zur TV-Show „Inas Nacht“ nach der Corona-Pause wieder voll im Gange. Moderatorin Ina Müller hat gleich zu Anfang zwei spannende Gäste eingeladen. Doch etwas fehlt: Der beliebte Shanty-Chor „De Tampentrekker“ muss der Sendung vorerst fern bleiben.

Der Grund für das Fehlen der Shantys sind die Corona-Auflagen. Die meisten der Herren gehören aufgrund ihres Alters zur Risikogruppe, berichtet die „Bild„. Und noch etwas ist anders in der Show: Die Sendung wird ohne Live-Publikum aufgezeichnet.

„Inas Nacht“: Tim Mälzer als Gast im Hamburger „Schellfischposten“

Zu Gast in der ersten Sendung seit Beginn der Corona-Krise sind TV-Koch Tim Mälzer und Weinexperte Justin G. Leone. Musik gibt es von ok.wedding und der Antilopen Gang.

Weinexperte Justin G. Leone und TV-Koch Tim Mälzer sind diesmal Ina Müllers Gäste. Andre Lenthe Fotografie Foto:

Die Bierdeckel-Fragen an die Gäste werden diesmal nicht vor Ort, sondern via Instagram gesammelt. Auf dem Kanal von „Inas Nacht“ hat Moderatorin Ina Müller schon während der Corona-Pause einige knifflige Zuschauerfragen beantwortet.

Neuer Sendeplatz für „Inas Nacht“ am Donnerstag

Neuer Sendeplatz: Die Erstausstrahlung der neuen Staffel läuft nun immer am Donnerstag. Am Sonnabend wird es aber wie gewohnt eine Ausstrahlung zu sehen geben, als Wiederholung. Die erste Folge der neuen Staffel läuft am 30. Juli in der ARD. Insgesamt sind zwölf Folgen in Planung. Die Gäste in Folge zwei stehen auch schon fest: Theologin Margot Käßmann und Opernstar Rolando Villazón.