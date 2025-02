Von außen trist, innen teils von Leerstand geprägt: Das Einkaufszentrum Jenfeld an der Rodigallee gilt seit Jahren als Problemfall, in einem bundesweiten Ranking landete es sogar auf dem vorletzten Platz. Es muss was passieren, findet der SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Cem Berk und fordert, das Gebäude abreißen und neu bauen zu lassen. Auch Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) lässt bereits eine Sache prüfen.