In Tiefgarage: Belesene Räderdiebe! Porsche auf Büchern aufgebockt

Porsche-Fahrer haben es in unserer Stadt nicht leicht. Da ist der Neid, die Vorurteile – und ständig müssen die Sportwagen-Fans Angst vor Dieben haben. In der HafenCity stahlen Unbekannte gleich acht Kompletträder im Wert von mehr als 10.000 Euro.

Die Köhlers (Name geändert) sind Porsche-Fans. Er fährt einen 911 Carrera und seine Frau einen Cayman. Als das Paar nun morgens in die Tiefgarage ging, musste es schlucken: Alle Reifen ihrer Boliden waren abmontiert.

Kurios: Neben Steinen hatten die Täter auch Bücher zum aufbocken der Fahrzeuge verwendet. Und Winterreifen.

Porsche in Hamburg: Reifenklau aus Tiefgarage

Laut Polizei geschah die Tat bereits in der Nacht vom 8. auf den 9.Juli. Zum Abtransport der Beute haben die Diebe vermutlich einen Transporter benutzt. Zeugenhinweise bitte an jede Polizeidienststelle.

Möglicherweise die gleichen Täter haben auch in Harvestehude zugeschlagen. An der Bogenallee bockten sie in einer Tiefgarage einen Porsche Cayenne auf und stahlen alle Räder. Nebenbei entwendeten die Ganoven auch noch die Reifen mit Carbon-Felgen eines teuren Rennrads. Der Wert: Immerhin 3500 Euro.

Hamburg: Diebstahl von Teilen von BMW und Porsche boomt

Der Teileklau vor allem von BMW, Mercedes und Porsche boomt seit Jahren in Hamburg. Er ist für die Täter hoch lukrativ und risikoloser. Im Gegensatz zu kompletten Fahrzeugen sind die hochwertigen Teile wie Airbags, Spiegel oder eben Reifen gut im Internet absetzbar.

Die gut organisierten Diebe verfügen über weltweite Absatzwege. So tauchen in Hamburg gestohlene Porsche-Teile schon mal in China wieder auf. Der dortige Teile-Händler gibt sich dann meist ahnungslos und so können die Diebe nur sehr selten ermittelt werden. Und wenn einzelne Täter einmal in Hamburg erwischt werden, machen sie fast nie Aussagen über ihre Bosse und Hintermänner.