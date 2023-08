Geschwollene Füße, blutige Schnitte und Anstrengung bis zur Ohnmacht – Gevork Babayan ist von Berlin nach Hamburg gelaufen, und zwar barfuß. Doch damit nicht genug: Weil er die Strapazen mit einer politischen Mission verband, war er auch noch Drohungen und Angriffen ausgesetzt. Doch es gab auch glückliche Momente. Die MOPO hat mit Babayan nach seiner Ankunft gesprochen.

Am 9. August ist Gevork Babayan seine Reise angetreten. 280 Kilometer von Berlin nach Hamburg ohne Schuhe. Am Montagabend ist er dann, nach tagelanger Anstrengung, vor dem Hamburger Rathaus angekommen. Nachdem ihn dort seine Freunde und Bekannte in Empfang genommen haben, ist er vor lauter Anstrengung zusammengebrochen.