Stell dir vor, du willst dich ohne Termin impfen lassen und musst nicht lange Schlangestehen: In Ottensen impft heute die Linke und derzeit ist der Andrang überschaubar. Die Aktion läuft noch bis 13 Uhr.

Temporäres Impfzentrum ist das Parteibüro der Linken in Ottensen, Am Felde 2, im Hinterhof. „Bisher ist die Wartezeit sehr moderat“, so ein Impfwilliger zur MOPO.

Hausarzt Kai-Uwe Helmers impft am Samstagvormittag im Parteibüro der Linken

Im Angebot sind mehrere hundert Dosen, in erster Linie der Impfstoff von Moderna, aber auch Biontech. Hausarzt Kai-Uwe Helmers verabreicht Erst- und Zweitimpfungen, sowie Auffrischungen. Geboostert werden Patienten, deren Zweitimpfung vor dem 20. Juli 2021 erfolgt ist.

Ausnahme: Wer mit Johnson&Johnson geimpft wurde, kann bereits nach vier Wochen die Booster-Impfung erhalten.