In luftiger Höhe: Diese Corona-Schilder findet kein Mensch

An vielen öffentlichen Plätzen in Hamburg weisen blau-weiße Schilder auf die geltende Maskenpflicht hin. Im Stadtteil Ottensen sorgen einige dieser Hinweistafeln jetzt für Verwunderung, denn sie sind an der Spitze einer gut drei Meter hohen Eisenstange montiert. Wurde das Schild etwa aus Versehen so hoch oben befestigt? Die MOPO hat nachgefragt.

Die Schilder stehen zum Beispiel am Alma-Wartenberg-Platz oder am Übergang von der Scheel-Plessen-Straße in den Hahnenkamp. Sie befinden sich ganz oben auf dem Mast, teilweise werden sie auch noch von Ästen und Blättern verdeckt. MOPO-Leser sind verwundert und Anwohner diskutieren seit Tagen auf Facebook über den Sinn der Schilder.

Corona in Hamburg: Hohe Hinweisschilder sind Absicht

Ein Sprecher des Bezirksamts Altona teilt auf Nachfrage der MOPO mit, dass die Schilder „bewusst in einer gewissen Höhe angebracht worden“ sind. „Hintergrund ist, dass die Schilder so vor Vandalismus geschützt werden sollen“, so der Sprecher weiter.

Wer wissen möchte, wann hier die Maskenpflicht gilt, muss schon genau hinsehen. Quandt Foto:

Das Aufstellen dieser Schilder sei grundsätzlich nicht zwingend im Rahmen der Eindämmungsverordnung erforderlich. Es handle sich hierbei um eine „Art Servicecharakter“. Jeder Hamburger müsse sich selbst über die Verordnung informieren.