In Hamburger Hotel: Mehrere Schüler klagen plötzlich über Erbrechen und Durchfall

In einem Hamburger Hotel in der Goetheallee sind am Mittwochabend plötzlich mehrere Schüler aus unterschiedlichen Klassen an Durchfall und Erbrechen erkrankt.

Am späten Mittwochabend ist nach Informationen des Abendblattes um 23.30 Uhr ein Notruf bei der Hamburger Feuerwehr eingegangen. Der Grund: Im Meininger Hotel, in dem Schulklassen aus verschiedenen Ländern untergebracht waren, erkrankten plötzlich mehrere Schüler an Erbrechen und Durchfall. Zwei Schüler mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach MOPO-Informationen waren mehrere Rettungswagen inklusive der leitenden Notärzte im Einsatz. Der Einsatz dauerte über zwei Stunden. Erst gegen 0.45 Uhr rückten die letzten Kräfte ab.

Zu der genauen Ursache konnte die Feuerwehr laut Abendblatt keine Angaben machen. Der Kriminaldienst der Polizei ermittelt wie es zu den plötzlichen Erkrankungen kommen konnte. (mp/cnz)