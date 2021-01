In Hamburg: Mann sollte Haspa-Automaten befüllen – und behielt Geld für sich

Er sollte Geldautomaten der Hamburger Sparkasse befüllen, steckte sich jedoch über mehrere Monate immer wieder Geld in die eigene Tasche – insgesamt fast 80.000 Euro: Ein 27-Jähriger muss sich wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall vor dem Amtsgericht St. Georg verantworten.



Laut Anklage war der Mann, der bei einer Logistikfirma angestellt war, in der Zeit von Oktober 2018 bis Juni 2019 mit der Befüllung von Geldautomaten der Haspa beauftragt. Als dieser nahm er von der Bundesbank in verschweißten Paketen gelieferte Geldbündel entgegen. Offenbar kam der Mann dadurch in Versuchung.



Hamburg: Bote steckt Geld für Haspa-Automaten ein



Immer wieder soll er laut Staatsanwaltschaft kleinere und größere Geldbeträge entnommen haben. Mal 500 Euro, mal 3000 und einmal sogar 5600 Euro. Insgesamt erbeutete der Mann auf diese Weise 75.860 Euro.



Den Angestellten der Sparkasse fiel irgendwann auf, dass es immer wieder zu Fehlständen kam, sobald der Angeklagte im Dienst war. Wenn ein anderer Bote das Geld überbrachte, stimmte die Summe.



Das könnte Sie auch interessieren: Korruptions-Skandal in Hamburg: Hohe Strafe für Beamten

Am kommenden Donnerstag wird ihm vor dem Amtsgericht St. Georg der Prozess gemacht. (jek)