Am Mittwochabend stellte die GOF (Gemeinsame Operative Fahndung- bestehend aus Bundes- und Landespolizei) ein Fahrzeug mit falschen Kennzeichen an der polnischen Grenze sicher. Nun stellte sich heraus, dass das Auto bereits in Hamburg gestohlen wurde.

Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. In Küstrin-Kietz wurde der Fiat Ducato demnach an der B1 sichergestellt.

Gestohlenes Auto taucht wieder auf

Ende November sei das Fahrzeug zuvor in Hamburg gestohlen worden sein, der 27-jährige Fahrer wurde vorläufig festgenommen, die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. (se)