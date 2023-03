Fast 20 Jahre ist es her, das Johnny Depp mit seinem Film „Charlie und die Schokoladenfabrik“ einen Riesenerfolg hatte. Was das mit Wandsbek zu tun hat, fragen Sie sich? Na, auch hier mitten im Stadtteil gibt es eine verwunschene Schokofabrik und deren Zukunft ist ungewiss.

Der Tipp kam von einem treuen MOPO-Leser, der großer Fan unserer Reihe „Lost Places – Orte mit Geheimnissen“ ist. Er schrieb uns in einem Brief, dass er bei einer Stadtwanderung an der Ecke Holzmühlenstraße/Hinschenfelder Straße auf eine alte Fabrik gestoßen sei und sich nun frage, was dort einmal hergestellt wurde. Die Antwort lautet: Schokolade!