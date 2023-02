In fünf Wochen ist es schon wieder soweit: Große Kinderaugen blicken voller Erwartungen auf die bunt verpackten Päckchen unter dem Weihnachtsbaum. Für Eltern, Großeltern und alle anderen, die Kinder beschenken wollen und noch keine Ideen haben, hat die MOPO ein paar Vorschläge.

Gesellschaftsspiele, Puzzles, Bastel-Sets und noch so viel mehr: Bunt und vielfältig präsentiert sich die Spielzeug- und Geschenkewelt auch in diesem Jahr: Doch bei so viel Auswahl ist die Frage, womit man bei den Lütten denn nun richtig liegt.

Zu den beliebtesten Neuheiten gehören derzeit kleine Roboter, die selber zusammengebaut werden (u.A. Chipz Roboter von Kosmos, 39,99 Euro) oder futuristisch anmutende interaktive Spiele wie das Kugel-Spiel GraviTrax Pro (Ravensburger, 89,99 Euro). Außerdem beliebt: sogenannte Pop-it-Spiele, die aus bunten Silikon-Platten mit halbkugelförmigen Wölbungen bestehen, die die Spieler mit den Händen umstülpen. Das Geräusch, das dabei entsteht, erinnert an das Platzen von Bläschen in Luftpolsterfolie. In diesem Jahr kamen diese Motorik-Spiele in vielen neuen Designs raus – und machen sich für nahezu alle Altersklassen gut unter dem Baum, denn auch Erwachsene sollen sich dabei entspannen, versprechen die Hersteller. (u.A. über bumpli.de, ab 3,60 Euro)

Beliebtes Weihnachtsgeschenk: Nachhaltiges Holzspielzeug

Neben Neuheiten steht aber auch Bewährtes wie Holzspielzeug hoch im Kurs. Besonders im Fokus der Hersteller: hochwertige Verarbeitung und faire Herstellungsbedingungen. Auch Nadine Jung, die am 19. und 20. November in Hamburg-Bahrenfeld die Familienmesse „The Family Circle“ veranstaltet, meint: „Nachhaltigkeit steht hoch im Kurs. Für die Kleinen vor allem beim Spielzeug, auch Bio-Kleidung ist sehr beliebt.“

Veranstaltet „The Family Circle“: Nadine Jung. hfr Veranstaltet „The Family Circle“: Nadine Jung.

Individuelles Holzspielzeug gibt es zum Beispiel bei der polnischen Firma „My Mini Home“ (Holzgarage, ab 147 Euro). Weiterer Trend: Zimmerzelte im Tipi-Style fürs Kinderzimmer – gerade für Jüngere toll zum Toben, Spielen oder Vorlesen. Gibt es zum Beispiel bei der Firma „Moi Mili“ ab 139 Euro und aus Oeko-Tex zertifizierter Bauwolle.

Und Geschenke müssen nicht unbedingt mit Billig-Papier verpackt werden: Die Hamburger Manufaktur „Radical Smile Studios“ produziert nachhaltige Geschenkverpackungen – kunstvoll verzierte Geschenktüten gibt es dort ab 4,50 Euro.

Idee für die etwas älteren Kinder: mit den Initialen personalisierte College-Sweater (z.B. von „Bürkle & Schwarz“, Kinder Sweatshirts ab 79 Euro).

Weitere Geschenke-Inspirationen, Bastel-Workshops, Karussel-Spaß und einen Food-Market gibt es dieses Wochenende (19/20. November) auf der Familienmesse „The Family Circle“ in der Hamburger Kuppel in Bahrenfeld (Luruper Chaussee 30, 22761 Hamburg), Tickets ab 12 Euro, www.thefamilycircle.de. (alp)