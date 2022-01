In eigener Sache: Richtigstellung

Am 16. Dezember 2021 berichtete MOPO.de unter der Überschrift „Filz-Verdacht in der Finanzbehörde: Experte kritisiert Millionen-Deal scharf“ Folgendes: „Hinzu kommt, dass Nico Lummas Erfolge auch eher bescheiden ausfallen. Für den bisher von ihm gemanagten Next Media Accelerator (NMA.VC) hatten Lumma und sein Partner zwei Fonds aufgelegt: Bei einem kamen zwei Millionen Euro aus der Privatwirtschaft zusammen, bei dem anderen 740.000 Euro.“

Hierzu stellen wir richtig: Die Angabe, dass bei dem zweiten Fonds 740.000 Euro „zusammenkamen“, ist missverständlich. Bei der Summe handelt es sich um die Hafteinlage. Das Fondsvolumen betrug 7,45 Millionen Euro. Wir bedauern die fehlerhafte Darstellung.