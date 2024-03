Hamburg: Mann stürzt von Flutschutzmauer drei Meter in die Tiefe

Am späten Sonntagnachmittag wurden Polizei und Feuerwehr an den Deich nach Wilhelmsburg alarmiert: Ein Mann war von der Flutschutzmauer etwa drei Meter in die Tiefe gestürzt.

Gegen 17.20 Uhr beobachtete eine Zeugin den Unfall am Reiherstieg Hauptdeich und alarmierte die Einsatzkräfte.

Hamburg: Mann stürzt von Flutschutzmauer

Gerettet wurde der Mann mithilfe einer halbrunden Plastik-Schale, die an einer Drehleiter der Feuerwehr befestigt wurde – auch Schleifkorb-Trage genannt. Er erlitt eine Kopfplatzwunde, laut der Polizei ist ein Schädel-Hirn-Trauma möglich.

Der Verletzte wurde unter Notarzt-Begleitung ins Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. (aba)