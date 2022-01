In einer Haspa-Filiale in Hamburg gibt’s jetzt Ausweise statt Bargeld

In der Spitalerstraße hat die Haspa einem neuen bezirklichen Kundenzentrum Platz gemacht. Bereits in den Messehallen hatte sich ein solches Sonder-Kundenzentrum – ehemals als Einwohnermeldeamt bekannt – als sinnvoll erwiesen, nun folgt ein weiteres in zentraler Lage. Besonders die Bürger:innen, die neue Reise- oder Ausweisdokumente beantragen oder sich ummelden möchten, sind in diesem zusätzlichen Kundenzentrum gut aufgehoben.

Von Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr können die Bewohner:innen der Hansestadt nun alle wichtigen Dokumente beantragen, die wegen Corona liegengeblieben sind. Auf den Weg gebracht wurde das neue Kundenzentrum in gemeinsamer Initiative der zur Finanzbehörde gehörenden Kasse Hamburg, dem Bezirksamt Hamburg-Nord sowie der Hamburger Sparkasse. Unterstützt wird der Betrieb von der Bezirksaufsicht der Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke.

Das könnte Sie auch interessieren: „Halten Regeln nicht ein“: Hamburg verbietet Corona-Großdemo

Bezirkssenatorin Katharina Fegebank freut sich, dass es gelungen ist, erneut binnen kürzester Zeit ein zusätzliches Angebot für die bezirklichen Dienstleistungen zu machen: „Bereits das Sonderkundenzentrum in den Messehallen im Sommer war ein voller Erfolg. Unser Ziel bleibt, den Service der Kundenzentren weiter zu verbessern und auch die digitalen Angebote weiter auszubauen.“

Einkäufe erledigen und Pass verlängern in einem Schwung

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

In den letzten Jahren sind aufgrund der Corona-Pandemie weniger Menschen in den Urlaub gefahren, viele müssen zu diesem Zweck nun ihre Ausweisdokumente erneuen. Finanzsenator Dr. Andreas Dressel sagt: „In bester Lage, mitten in der City kann das neue Sonder-Kundenzentrum jetzt seinen Betrieb aufnehmen. Einkäufe erledigen und Pass verlängern, kurze Wege und schneller Service – so kann es uns gut und schnell gelingen, Corona-bedingte Rückstände bei Ausweisdokumenten besonders bürgernah abzuarbeiten.“