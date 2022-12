Sommerzeit ist Urlaubszeit – und für viele ist nicht nur die Aussicht auf Sonne, Strand und Meer verlockend, sondern auch auf landestypische Küche. Was aber, wenn der Urlaub schon vorbei ist? Oder erst einmal nicht ansteht? Dann kann man sich in der Zeit bis zur nächsten Reise mit landestypischen Spezialitäten ein bisschen Ferienfeeling nach Hause holen. Egal ob Italien, Portugal oder Asien: Die MOPO stellt Hamburgs besten Supermärkte mit Köstlichkeiten aus aller Welt vor. Lesen Sie alle Empfehlungen mit MOPO Plus – jetzt vier Wochen testen für nur 99 Cent!

Sommerzeit ist Urlaubszeit – und für viele ist nicht nur die Aussicht auf Sonne, Strand und Meer verlockend, sondern auch auf landestypische Küche. Was aber, wenn der Urlaub schon vorbei ist? Oder erst einmal nicht ansteht? Dann kann man sich in der Zeit bis zur nächsten Reise mit landestypischen Spezialitäten ein bisschen Ferienfeeling nach Hause holen. Egal ob Italien, Portugal oder Asien: Die MOPO stellt Hamburgs besten Supermärkte mit Köstlichkeiten aus aller Welt vor.

Natas aus Portugal

Von außen tristes Lagerhallen-Ambiente, drinnen scheint Portugals Sonne. Weine, Delta-Kaffee, Feigenmarmelade – aber der absolute Hit sind die Backwaren. Pastel de Natas, Croissants, Éclairs, alles aus der hauseigenen Bäckerei des Supermarktes Sul in Wilhelmsburg. Die Portugiesen beliefern Restaurants und Läden in der ganzen Stadt mit ihren Backwaren, hier schmecken sie am besten.

Sul, Jaffestraße 10, 21190 Hamburg

Bei Diogo im portugiesischen Supermarkt Sul gibt es täglich frische Backwaren. Anke Geffers Bei Diogo im portugiesischen Supermarkt Sul gibt es täglich frische Backwaren.

Pasta aus Italien

Bei Andronaco gibt es jetzt schon seit 22 Jahren alles, was Italien-Liebhaber gern in ihren Einkaufskorb packen. In der Filiale in Billbrook beispielsweise ist das Angebot von Weinen, Espressobohnen, Pasta, Saucen, Oliven, Käse oder Schinken auf 1200 Quadratmetern überwältigend.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburgs erster Mitmach-Supermarkt

Auch zum Essen eine gute Adresse – an sechs Tagen in der Woche hat das Bistro geöffnet. Mittlerweile gibt es in Deutschland zehn Grandi Mercati, drei davon in Hamburg.

Andronaco, Halskestraße 48, 22113 Billbrook

Vincenzo Andronaco eröffnete seinen ersten großen italienischen Supermarkt vor 22 Jahren in Billbrook. Florian Quandt/ Vincenzo Andronaco eröffnete seinen ersten großen italienischen Supermarkt vor 22 Jahren in Billbrook.

Reis aus Vietnam

Im kleinen Supermarkt Dong Tien in Harburg finden Freunde der asiatischen Küche eine große Auswahl an Lebensmitteln. Darunter auch ausgefallene Getränke wie Mango-Reismilch oder grüner Tee mit Honig und Zitrone. Zum Supermarkt gehört auch ein immer gut besuchter ausgezeichneter Asia-Imbiss.

Dong Tien, Wilstorfer Str. 52, 21073 Hamburg

Ha Thu arbeitet im Supermarkt Dong Tien in Harburg. Anke Geffers Ha Thu arbeitet im Supermarkt Dong Tien in Harburg.

Nüsse aus dem Iran

Probieren erlaubt – im iranischen Supermarkt von Mumtaz Nazariyan in Eilbek sieht es aus wie im orientalischen Schlaraffenland. Säcke mit Walnüssen, Pistazien und Mandeln, mit Berberitzen und Maulbeeren stehen am Boden. Die Auswahl an persischen Spezialitäten ist riesig. Frisches Obst und Gemüse gibt es auch, inklusive guter Beratung.

Mumtaz Nazariyan, Wandsbeker Chaussee 98, 22089 Hamburg

Iranische Spezialitäten gibt es bei Mumtaz Nazariyan in Eilbek. Anke Geffers Iranische Spezialitäten gibt es bei Mumtaz Nazariyan in Eilbek.

Wurst aus Polen

Eingelegtes Gemüse, Würste und Schinken, polnische Süßigkeiten und alles, was Kunden für die Nationalgerichte Bigos oder Pierogis brauchen, haben Henryk Hadasz und Bozena Tomaszewska in ihrem Geschäft in Niendorf vorrätig.

Smakosz Shop, Tibarg 1A, 22459 Hamburg

Chutneys aus Indien

Wie ein kleiner Ausflug nach Indien ist der Besuch des Mehtab-Store in der Langen Reihe. Neben Currypasten, Reis, Linsen, Chutneys und Gewürzen gibt es hier auch Räucherstäbchen, Zahnpasta und ayurvedische Produkte zu kaufen.

Mehtab Indian Store, Lange Reihe 9, 20099 Hamburg

Surbir Singh Kapoor verkauft im Mehtab Indian Store auch ayurvedische Produkte. Anke Geffers Surbir Singh Kapoor verkauft im Mehtab Indian Store auch ayurvedische Produkte.

Tee aus England

Freunde britischer Lebensart sind bei Holland & Sons richtig. Lemoncurd und Pies aller Art, Fudge, Tee und Clotted Cream gibt es hier online oder donnerstags bis samstags im neuen Geschäft in St. Georg.

Holland & Sons, Norderstraße 143, 20097 Hamburg