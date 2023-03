Zugegeben, Essen in der Kantine klingt nicht so verlockend. Aber positive Überraschungen gibt es immer wieder. Frische Vielfalt statt Einheitsbrei, hochwertige Gerichte mit oder ohne Fleisch. Alles zum günstigen Preis und in ansprechender Umgebung. Hier sind unsere Lieblingskantinen - in einigen essen sogar Filmstars.

Zugegeben, Essen in der Kantine klingt nicht so verlockend. Aber positive Überraschungen gibt es immer wieder. Frische Vielfalt statt Einheitsbrei, hochwertige Gerichte mit oder ohne Fleisch. Alles zum günstigen Preis und in ansprechender Umgebung. Hier sind unsere Lieblingskantinen – in einigen essen sogar Filmstars.

Filmreifes Frühstück in Tonndorf

Links und rechts in den Studios werden Filme gedreht und Sendungen aufgezeichnet. Die Gäste der Filmkantine auf dem Gelände von Studio Hamburg (Tonndorfer Hauptstraße 92, Parkmöglichkeiten im Parkhaus an der Jenfelder Allee 80, 2,5 Stunden parken frei), sitzen mittendrin. Entweder schon zum Frühstück ab acht Uhr mit Franzbrötchen, Brezeln, Obstsalat und Kaffee oder zum Mittagessen bis 14 Uhr. Wie wäre es mit Seelachsfilet oder Ofenkartoffel mit Kräuterquark? Vielleicht sitzt sogar ein aus Film und Fernsehen bekannter Schauspieler oder eine Schauspielerin mit am Tisch oder auf der großen Terrasse.

In der Filmkantine in Tonndorf essen auch die Schauspieler, die im Studio Hamburg drehen Anke Geffers In der Filmkantine in Tonndorf essen auch die Schauspieler, die im Studio Hamburg drehen

Antipasti mit Aussicht auf die Elbe

Essen in der HafenCity muss nicht teuer sein. Ab etwa sechs Euro können sich auch Gäste in der Mensa der HafenCity Universität am Henning-Voscherau-Platz 1 ein Mittags-Menü zusammenstellen. Neben verschiedenen Tagesgerichten, Salaten, Suppen und Eintöpfen gibt es auch Antipasti, Pizza und Pasta – alles mit Blick von drinnen oder von der Terrasse auf die Elbe.

In der Mensa der HCU sind nicht nur Studenten, sondern auch Gäste willkommen. Anke Geffers In der Mensa der HCU sind nicht nur Studenten, sondern auch Gäste willkommen.

Tagliatelle im Theater

Kronleuchter und grüne Wände – dass es sich um eine Kantine handelt, ist im Theaterkeller im Schauspielhaus an der Kirchenallee in St. Georg nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Hausgemachte Knödel, Steak, Tagliatelle oder Gemüserisotto – das Essen hier ist ebenso ausgezeichnet wie der Kaffee – schließlich müssen die Betreiber nicht nur Gäste von außerhalb, sondern auch die Theaterangestellten täglich bei Laune halten.

Der Theaterkeller ist die Kantine des Schauspielhauses - gutes Essen und Theateratmosphäre inklusive. Anke Geffers Der Theaterkeller ist die Kantine des Schauspielhauses – gutes Essen und Theateratmosphäre inklusive.

Kantinenessen unter dem Kronleuchter - das gibt es nur im Schauspielhaus. Anke Geffers Kantinenessen unter dem Kronleuchter – das gibt es nur im Schauspielhaus.

Lachsfilet bei Lux

Für das beste Kantinenessen weit und breit ist die Lux-Kantine im Altonaer Rathaus bekannt. Hier servieren seit 2017 Linda und Ronald Lux-von Possel täglich mit Engagement und Liebe zubereitete Speisen wie gefüllte Tomaten, Seelachsfilet oder Steckrübeneintopf. Dazu schmeckt zum Beispiel die hausgemachte Limonade. Schon für vier Euro können Gäste hier satt werden. Nachhaltig ist das Mittagessen auch, denn Besucher und Besucherinnen können sich ihre Mahlzeiten in Mehrweg-Pfandschalen oder mitgebrachtes Geschirr füllen lassen und das Mittagessen in den Rathaus-Innenhof oder auf den Altonaer Balkon mitnehmen.

Linda und Ronald Lux-von Possel sorgen in der Lux-Kantine im Altonaer Rathaus für gutes Essen. Anke Geffers Linda und Ronald Lux-von Possel sorgen in der Lux-Kantine im Altonaer Rathaus für gutes Essen.

Frikadellen am Fleet

Hinter dieser unscheinbaren Tür am Hollandischen Brook 3 verbirgt sich die Kantine der HHLA. Anke Geffers Hinter dieser unscheinbaren Tür am Hollandischen Brook 3 verbirgt sich die Kantine der HHLA.

Hinter der unscheinbaren Tür am Holländischen Brook 3 in der Speicherstadt verbirgt sich ein Geheimtipp für alle, die gut und günstig Mittag essen möchten. Für etwa sechs Euro gibt es wochentags von 11.30 bis 14 Uhr Hausmannskost, aber auch Suppen, Pasta oder Currys in schöner Umgebung mit Fleetblick.