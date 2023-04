Hohe Zinsen, gesalzene Kaufpreise: Ein eigenes Zuhause in der Boom-Metropole Hamburg ist für immer weniger Menschen erschwinglich. Doch wer nicht nur in den angesagtesten Gegenden sucht, kann noch Wohnungen zu Quadratmeterpreisen unter 2500 Euro finden. Denn in Hamburg sind die Preisunterschiede zwischen dem teuersten und dem günstigsten Stadtteil so groß wie in keiner anderen der 14 größten deutschen Städte.

