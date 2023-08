Single und Hansestadt Hamburg: In mehr als der Hälfte aller hiesigen Wohnungen lebt nur eine Bewohnerin oder ein Bewohner – der Anteil der Einpersonenhaushalte beträgt 54,5 Prozent. In einem Stadtteil in Hafennähe leben besonders viele Hamburger allein und es gibt noch weitere Auffälligkeiten.

Single- und Hansestadt Hamburg: In mehr als der Hälfte aller hiesigen Wohnungen lebt nur eine Bewohnerin oder ein Bewohner – der Anteil der Einpersonenhaushalte beträgt 54,5 Prozent. In einem Stadtteil in Hafennähe leben besonders viele Hamburger allein. Und es gibt noch weitere Auffälligkeiten.

Mit 81,6 Prozent gab es 2022 im Stadtteil Kleiner Grasbrook/Steinwerder anteilig die meisten Einpersonenhaushalte. Das heißt: Von den 1071 Einwohnern lebten rund 874 allein. Dies geht aus aktuellen Zahlen des Statistikamts Nord hervor.

Hamburg: In diesen Stadtteilen wohnen viele allein

Die prozentual zweitmeisten Einpersonenhaushalte gab es in Dulsberg (72,2 Prozent), gefolgt von Barmbek-Nord (69,7), Neustadt (69), St. Pauli (68,9) und Barmbek-Süd (68,2). Das Balkendiagramm des Statistikamts zeigt ein Ranking der Stadtteile.

Haushaltsgrößen in den Hamburger Stadtteilen

Haushaltsgrößen in den Hamburger Stadtteilen 31.12.2022 nach Häufigkeit der Einpersonenhaushalte in Hamburg in Prozent. Statistikamt Nord Haushaltsgrößen in den Hamburger Stadtteilen 31.12.2022 nach Häufigkeit der Einpersonenhaushalte in Hamburg in Prozent.

Hier ist bereits zu erahnen, dass die meisten Stadtteile mit prozentual vielen Einpersonenhaushalten im Stadtkern lagen. Das lässt sich auch anhand einer Karte des Statistikamts ablesen. In den blau eingefärbten Bereichen befinden sich mehr Single-Haushalte als in den rötlich-orangen Bereichen.

Einpersonenhaushalte in den Hamburger Stadtteilen. Statistikamt Nord Einpersonenhaushalte in den Hamburger Stadtteilen.

In nicht einmal einem Fünftel (18 Prozent) der Hamburger Haushalte lebten Kinder – in urbanen Stadtteilen wie Dulsberg, Borgfelde und Barmbek-Nord lag die Quote sogar jeweils unter elf Prozent.

Das könnte Sie auch interessieren: „Manchmal denke ich: Lasst mich alle in Ruhe!“ Wie es ist, polyamor zu leben

Der höchste Anteil an Haushalten mit Kindern fand sich in Neuallermöhe: Hier lebte in 29,8 Prozent der Haushalte mindestens ein Kind. Doch auch in den eher ländlichen geprägten Stadtteilen im Norden wie Wohldorf-Ohlstedt (21,7) und Lemsahl-Mellingstedt (26,8) lebten viele Kinder.