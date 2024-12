In diesen Hamburger Discountern droht am Freitag ein Mega-Ansturm!

Dubai-Schoki vom Discounter: Lidl wird ab Freitag in ausgewählten Filialen die Trend-Schokolade zu einem besonderen Preis verkaufen – auch in zwei Hamburger Supermärkten. Naschkatzen müssen sich jedoch beeilen, denn die vergleichsweise günstigen Tafeln sind limitiert.

„Liebe Community, wir verstehen, dass ihr die hohen Preise der Dubai Schokolade hinterfragt – das haben wir auch getan!“, kündigt Lidl am Donnerstag auf Instagram an. „Deswegen gibt es sie für euch bei uns in bester Qualität zum besten Preis für 3,29 Euro mit Lidl Plus.”

Dubai-Schokolade in Hamburger Lidl-Filialen – Ansturm droht

In 20 Filialen in Deutschland werden es jeweils 500 Tafeln verkauft – pro Kunde gibt der Discounter eine Tafel heraus. Zusätzlich muss die Lidl-App installiert werden. In Hamburg beteiligen sich die Filialen in der an der Carl-Petersen-Straße 55-57 in Hamm und in der Rönneburger Straße 23 in Wilstorf.

Die Deluxe Dubai-Schokolade von Lidl. picture alliance/dpa/Lidl | Lidl Die Deluxe Dubai-Schokolade von Lidl.

Einen kleinen Seitenhieb gegen Konkurrent Aldi-Süd, der die Dubai-Schokolade ab dem 16. Dezember anbieten wird, gibt es auch noch: „Liebe Kollegen von Aldi-Süd, macht euch bitte keinen Kopf mehr wegen eines vermeintlichen Ansturms am 16.12. für eure 4,29 Euro-Dubai-Schokolade – das übernehmen wir für euch dann drei Tage vorher. Wir wünschen eine ruhige und ganz besinnliche Weihnachtszeit.“

Erst vor einem Monat hatte sich bei einer „Lindt“-Aktion eine riesige Schlange vor dem Shop an der Spitalerstraße gebildet. Hunderte Menschen kamen wegen des sündhaft teuren Schoko-Hypes. Angesichts der niedrigen Preise ist es wahrscheinlich, dass sich ähnliche Szenen am Freitag auch in Hamm und Wilstorf abspielen werden. (abu)