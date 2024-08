Eppendorf ist reich und schön – und es gibt auch reichlich Schönes zu entdecken. In einer neuen Serie nehmen MOPO-Redakteure Sie mit in ihre Nachbarschaften, verraten ihre Lieblingsplätze und geben Geheimtipps für echtes Urlaubs-Feeling in Hamburg. Heute geht es in den Stadtteil, der sich mit dem Vorurteil herumschlagen muss, ziemlich versnobt zu sein.