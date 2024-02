Mauern können tanzen? Zumindest erwecken Künstler öde graue Wände zum Leben. „Walls can dance“ heißt das Streetart-Festival, das Harburg von Jahr zu Jahr bunter macht. Rund um den Binnenhafen, aber auch auch am Marktplatz „Sand“ eröffnen außerdem neue Restaurants und Galerien. Ein Besuch unserer Lieblingsplätze in Harburg lohnt sich!

Bunte Wände in Harburg

Seit 2017 verschönern Künstler aus aller Welt triste Wände in Harburg mit sehenswerter Street Art. Bislang sind 13 großformatige Wandgemälde (Murals) entstanden, weitere sollen folgen. Und so wird Harburg zu Norddeutschlands größter zusammenhängender Freiraumgalerie für Urban Art. Also: Augen auf beim Spaziergang durch Innenstadt und Binnenhafen, es gibt viel zu sehen (Tipp: vorher die Mural-Map unter www.wallscandance.de ansehen).

Seit 2019 verschönert das „Mädchen mit dem Eukalyptuszweig" diese Wand an der Amalienstraße in Harburg. Anke Geffers Seit 2019 verschönert das „Mädchen mit dem Eukalyptuszweig“ diese Wand an der Amalienstraße in Harburg.

Galerie mit Geschichte

Fünfeinhalb Jahre hat es gedauert, bis das Bornemannsche Haus an der Harburger Schloßstraße denkmalschutzgerecht saniert war. In das 459 Jahre alte Haus ist jetzt die Galerie 1565, benannt nach dem Baujahr des Fachwerkhauses, eingezogen. Noch bis zum 29. Februar laufen die Ausstellungen Paradise Blues und Kinky in Kolor.

Galerie 1565, Harburger Schloßstraße 13, Harburg, Di-Fr. 12 bis 18 Uhr, Mo, So und an Feiertagen geschlossen

Das Bornemannsche Haus in der Schloßstraße ist eines der ältesten Häuser Hamburgs. Anke Geffers Das Bornemannsche Haus an der Schloßstraße ist eines der ältesten Häuser Hamburgs.

Harburg: Vegan und gut

Wie abwechslungsreich vegane asiatische Gerichte sein können, zeigt die „Buddha Kitchen“, Harburgs erstes und einziges veganes Restaurant. Dass hier mit Hingabe gekocht wird, merken Gäste sofort – alle Gerichte haben nicht nur originelle Namen wie „Sunshine in the Bowl“ oder „Remember it forever“, sondern kommen zudem ausgesprochen kunstvoll angerichtet auf den Tisch. Unbedingt probieren: die vegane Sushi-Auswahl!

Buddha Kitchen, Neue Straße 17, Mo bis Do und So 11.30 bis 22 Uhr; ​Fr/Sa 11.30 bis 22 30 Uhr​​

Asiatisch, vegan und gut: Die Buddha Kitchen ist Harburgs erstes veganes Restaurant. Anke Geffers Asiatisch, vegan und gut: Die „Buddha Kitchen“ ist Harburgs erstes veganes Restaurant.

Täglich Markt auf dem Sand

Der Markt hat in Harburg eine lange Tradition. Seit 400 Jahren kommen Blumen, Obst- und Fischhändler auf den Sand. Beliebter Treffpunkt ist das mobile Café. Dazu gibt es immer mittwochs nachmittags noch einen Biomarkt vor dem Rathaus.

Markt auf dem Sand, Harburg, Mo bis Sa 8 bis 13.30 Uhr

Essen, trinken, feiern

Die Lämmertwiete mit den bunten Fachwerkhäusern ist Harburgs Kneipen-und Restaurantmeile. Gut essen, trinken und feiern lässt es sich auch im Hafen – zum Beispiel in der 1906 gebauten Fischhalle. Fisch wird hier nicht mehr verkauft, stattdessen gibt es seit 2016 Konzerte und Lesungen, und neben Kaffee und Kuchen auch kleine Bistro-Gerichte.

Fischhalle, Kanalplatz 16, Mi bis Do 12 bis 17 Uhr, Fr/Sa 15 bis 22 Uhr, So 10 bis 18 Uhr

Treffpunkt im Harburger Binnenhafen: die Fischhalle Anke Geffers Treffpunkt im Harburger Binnenhafen: die Fischhalle

Schön grün

Die Hamburger haben die Außenalster, die Harburger spazieren am liebsten um die Außenmühle. Schön grün, aber kaum besucht ist der versteckt liegende alte Harburger Friedhof von 1828. Etwas erhöht liegt der öffentliche Park auf dem Krummholzberg und ist über die Bremer Straße oder über die Himmelstreppe vom Phönix-Viertel aus zu erreichen.